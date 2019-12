Deputatii vor sa dea un milion de euro pe cursele aeriene interne

Ziare.

Licitatia vizeaza achizitia de "servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe rutele nationale interne, operabile de catre companii aeriene, defalcate pe 12 loturi, pentru perioada 01.05 - 31.12.2020".Valoarea achizitiei este estimata intre 3 milioane lei si 4,5 milioane lei."Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia un singur contract pentru 2 sau mai multe (maxim 12) loturi, in situatia in care un operator economic va fi declarat castigator pe 2 sau mai multe dintre loturi", se arata in anunt.Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 februarie 2020.