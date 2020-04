''DNA-ul padurilor'' ajunge pe masa Parlamentului, cu amenzi mari si ani de inchisoare

Ziare.

com

Astfel, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a introdus pe ordinea de zi de luni nota cu privire la incadrarea Legii privind gospodarirea durabila a padurilor Romaniei in categoria legilor organice."Am propus si, din fericire, s-a acceptat de catre Comitetul liderilor introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind Directia de Investigare a Infractiunilor de Mediu, acel 'DNA al padurilor'. Am argumentat ca este momentul acum sa nu ne mai bazam doar pe masuri punctuale si marginale pentru salvarea doar a catorva busteni care nu mai pleaca in Arabia, ci chiar sa luam o masura concreta prin care sa aratam politic, nu doar la televizor, ca Romania isi pune padurile pe primul loc, ca prioritate.(...) Speram ca miercuri sau cel mai tarziu saptamana viitoare sa ajunga in plenul Camerei Deputatilor si sa avem intr-adevar o Directie de Investigatie a Infractiunilor de Mediu, sa avem procurori, sa avem politisti specializati in ceea ce cu totii stim ca se intampla in Romania - furtul padurilor", a declarat Barna la Parlament.El a adaugat ca actul normativ face o diferenta majora fata de modul cum Guvernul, statul in ansamblu, trateaza protectia padurilor si salvarea acestora.Potrivit unui amendament admis de deputati, "nerespectarea interdictiei de export a masei lemnoase prevazuta la articolul 1 se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda in cuantum de 100.000 de lei".