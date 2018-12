Lupte incredibile in Parlament: Opozitia a fortat revocarea lui Dragnea, Iordache a tinut cu dintii de scaun pana la final (Video)

LIVE TEXT

prelungirea programului de lucru cu o ora

sistarea dezbaterilor generale pe subiectul introducerii altor puncte pe ordinea de zi

schimbarea procedurii de vot astfel incat sa nu fie manipulare prin reteaua electronica

sa conduca aceasta sedinta vicepresedintele Marilen Pirtea (PNL)

Dezbateri aprinse, cu atacuri intre Putere si Opozitie

Ponta aminteste cazul 2012

PSD vrea si revocarea vicepresedintelui PNL, "ca sa fie circul complet"

Ziare.

com

Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, a solicitat de dimineata suplimentarea ordinii de zi cu cele doua cereri de revocare. Florin Iordache, presedintele de sedinta, a convocat o consultare cu liderii de grup, dupa care a anuntat ca nu va supune votului cererea liberalilor."Nu pot supune la vot introducerea pe ordinea de zi, daca nu este unanimitate din partea liderilor de grup (...) Oricum nu voi supune votului, puteti sa faceti orice vreti", a declarat Iordache.Sedinta de plen a fost incarcata de acuze reciproce intre Putere si Opozitie, Constitutia fiind invocata in functie de interesul urmarit de fiecare partid in parte.La final, Opozitia a sustinut ca vicepresedintele PNL al Camerei Deputatilor, Marilen Pirtea, a preluat la un moment dat conducerea sedintei si, cu 122 de voturi pentru, hotararile de revocare ar fi fost aprobate de plen, prin vot dat cu ridicarea mainii, nu prin vot electronic.Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat ca mai este nevoie doar de votul final pe cele doua proiecte de hotarare privind revocarea lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache.In acest moment este greu de spus cum vor continua lucrarile Camerei Deputatilor.- Florin Iordache si Daniel Suciu au iesit si ei la declaratii."Astazi a fost o zi trista in Parlamentul Romaniei. Din dorinta de a schimba una sau mai multe persoane, s-a mers cu incalcarea regulamentului si a normelor interne. (...) Solicitarea de revocare s-a facut cu incalcarea regulamentului, pentru ca ea poate fi facuta doar de presedintele grupului din care provin (cei carora li se solicita revocarea - n.red.) ", a declarat Florin Iordache, care i-a scuzat pe cei 36 de colegi absenti ca au fost in deplasari externe sau au avut probleme, cum ar fi vicepresedintele Carmen Mihalcescu, chemata azi la DNA.La randul sau, Daniel Suciu a sustinut ca nu exista deputati PSD care au parasit majoritatea si a criticat Opozitia: "Au ajuns trei grupuri parlamentare sa vina cu boxe de acasa si sa isi faca sedinta paralela ca sa schimbe niste oameni din functii"."Au incercat, s-au luptat, legal - nelegal, nu le-a iesit. Eu sunt foarte curios sa vad ce urmeaza dupa un plen de pomina", a declarat liderul deputatilor PSD.- Deputatii Opozitiei sustin declaratii de presa impreuna. Raluca Turcan (PNL) anunta ca Liviu Dragnea a fost demis prin vot, astazi."Astazi s-a facut dreptate (...), pentru ca acesti doi fosti conducatori ai Camerei Deputatilor sa intre in istorie. Speram ca intr-o perioada de timp cat mai scurta sa reusim sa dam si votul final pe aceste proiecte de hotarare pe care am reusit sa le punem pe ordinea de zi", a sustinut Raluca Turcan.Liderul deputatilor PNL afirma ca Marilen Pirtea a preluat astazi conducerea Camerei Deputatilor in acord cu regulamentul si cu Constitutia. "Majoritatea e alta, Liviu Dragnea este", a mai spus ea.Si Dan Barna (USR) a subliniat ca majoritatea PSD-ALDE nu mai exista, prin urmare "motiunea de cenzura de saptamana viitoare devine cu atat mai importanta"."Este cea mai mare victorie a Opozitiei", a subliniat si Eugen Tomac (liderul PMP).- Florin Iordache conduce sedinta imperturbabil. Cere vot de control electronic. "Va rog, introduceti cartelele. Am constatat ca nu e cvorum, suspendam sedinta", anunta Iordache, invitand colegii la sedinta Biroului Permanent.- Dan Barna (USR) sustine ca Opozitia a reusit astazi sa il demita pe Liviu Dragnea, dar si pe Florin Iordache. "Plenul este suveran si a decis acum cateva minute", spune liderul USR.- Florin Iordache ramane pe scaun si da cuvantul celor care vor sa vina la microfon, desi Opozitia sustine ca l-a inlaturat din functie."Astazi Opozitia a reusit sa il inlature din functie pe Liviu Dragnea. Este marea victorie a Opozitiei", sustine Eugen Tomac, in timp ce Daniel Suciu afirma ca Opozitia s-a facut de ras.- Raluca Turcan spune ca Liviu Dragnea a fugit si conduce Camera prin interpusi."Majoritatea PSD-ALDE nu mai exista. Liviu Dragnea e revocat din functia de presedinte, Florin Iordache e revocat din functia de vicepresedinte, procedura de vot pentru legi este votul cu mana ridicata. Orice alta procedura este in afara legii. PNL, USR, PMP, Pro Romania, parlamentari neafilitati, unii reprezentanti ai minoritatilor nu mai pot tolera modul abuziv in care ati confiscat Camera Deputatilor. Daca nu luati act de voturi date democratic in Camera Deputatilor, toti cei mentionati isi rezerva dreptul de a parasi plenul", anunta Raluca Turcan.- Florin Iordache reia sedinta, pentru votul final, si verifica daca exista cvorum. "165, avem cvorum", spune el.- Niciuna dintre tabere nu paraseste campul de bataie, iar Florin Iordache ramane lipit de scaun, de teama ca, daca se ridica, vicepresedintele PNL al camerei, Marilen Pirtea, va prelua conducerea plenului si va supune la vot toate solicitarile Opozitiei, care s-a mobilizat exemplar si e gata sa voteze.- Florin Iordache refuza sa se ridice de pe scaun. Deputatii USR, PNL si PMP transmit live pe Facebook imagini incredibile. Opozitia sustine ca a preluat conducerea sedintei prin vicepresedintele PNL Marile Pirtea, conform votului.In replica, deputatul PSD Catalin Radulescu sustine ca Marilen Pirtea va fi si el revocat, iar el insusi va fi numit vicepresedinte in locul lui. PSD apeleaza la jigniri."Realitatea este una singura: in Camera Deputatilor astazi nu mai exista majoritate pentru PSD", a subliniat Pavel Popescu (PNL).- Florin Iordache declara inchisa sedinta de azi a plenului. Deputatii Opozitiei se revolta. Deputatii PNL, USR si PMP inconjoara prezidiul si scaunul pe care inca se afla Florin Iordache, caruia ii cer demisia.- Vicepresedintele Marilen Pirtea (PNL) vine la microfon si incearca sa preia conducerea sedintei, desi Florin Iordache e pe scaunul de presedinte. "Supun votului, 112 pentru", anunta liberalul, in aplauzele Opozitiei.Iordache incearca sa faca ordine si il invita pe Suciu la microfon, cerandu-i lui Pirtea sa treaca la locul lui. "Va faceti de ras, sunteti in afara regulamentului", ii spune el lui Marilen Pirtea, care incearca sa conduca sedinta fara a avea acces la microfon, dupa ce Iordache i l-a taiat.- Raluca Turcan, liderul grupului PNL, a cerut sa se supuna la vot urmatoarele propuneri concrete:In replica, liderul grupului PSD, Daniel Suciu, a cerut pauza de consultari, iar presedintele de sedinta, Florin Iordache (PSD), a anuntat o pauza de 20 de minute.Eugen Nicolicea (PSD) a sustinut ca cererile PNL sunt copiate dupa o alta care a fost declarata neconstitutionala de CCR. In replica, Raluca Turcan a solicitat vot pe cele doua propuneri de procedura si lui Florin Iordache sa paraseasca scaunul de presedinte de sedinta."Va propunem sistarea dezbaterilor si vot pe cele doua proceduri", a cerut liderul deputatilor PNL.Florin Iordache a venit la microfon si a citit o decizie din 4 decembrie prin care Liviu Dragnea i-a delegat atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor."In data de 5 decembrie, atributiile presedintelui vor fi exercitate de dl deputat Florin Iordache, adica de mine. Nu stapaniti suficient regulamentul", a declarat el de la tribuna.In schimb,a reamintit ca in 2012 Roberta Anastase a fost revocata de la sefia Camerei Deputatilor prin vot in plen, PSD sustinand atunci ca "plenul este suveran"."Trebuie sa facem exact cum am facut in data de 3 iulie 2012", a spus Ponta, care a fost contrazis de Daniel Suciu, liderul grupului PSD. Acesta a sustinut ca intre timp s-a modificat regulamentul si e nevoie de semnatura liderului grupului PSD pentru revocarea lui Liviu Dragnea, iar ea nu exista., spune ca art. 27 pct. 2 al regulamentului prevede explicit ca Florin Iordache nu poate conduce sedinta in care se cere revocarea lui."Sunteti intr-o ilegalitate grava. CCR spune fara echivoc ca plenul Parlamentului este suveran. Sedinta este ilegala, sunteti impotriva deciziilor CCR, detineti o pozitie abuziv acum", a declarat liderul USR, invocand decizii ale CCR.Deputatul PNL Gabriel Andronesche a reamintit ca Roberta Anastase a fost revocata in 2012 prin vot al plenului "pentru abateri grave de la regulament si de la Constitutie"."Acelasi lucru scrie si in cererea noastra. Iar cine spune ca atunci era o alta prevedere regulamentara minte (...) CCR a spus ca atunci cand regulamentul nu e in acord cu constitutia trebuie respectata constitutia si de aceea a validat revocarea Robertei Anastase. Va cerem inca o data sa supuneti la vot solicitarile PNL", a mai spus Andronache.La randul sau, Gigel Stirbu (PNL) a subliniat: "Nu il vad pe Mihai Tudose in sala, pe Marcel Ciolacu, nu vad parlamentarii de la Olt ai dl Stanescu. Va inteleg, majoritatea dvs nu mai exista, iar acest lucru este prefata la ceea ce se va intampla".Dan Valceanu (PNL) a continuat ideea: "Va e frica unul de altul. PSD nu supune la vot pentru ca le e teama de pesedistii care ar putea vota pentru demiterea lui Dragnea".In replica, Daniel Suciu (PSD) a facut un anunt surprinzator. "".Dezbaterile au continuat cu Varujan Vosganian (ALDE), care a citat din decizii ale CCR conform carora revocarea unui sef de camera se face in baza regulamentului si nu tine de Constitutie.Conform Digi24, coalitia guvernamentala a facut apel miercuri dimineata la o mobilizare de urgenta si la nivel maxim. Deputatii PSD puteau fi vazuti alergand pe holuri ca sa isi inregistreze prezenta si, mai mult, in jurul orei 10:00 li s-a cerut explicit sa nu mai paraseasca sala de plen, pentru ca cererile Opozitiei sa nu treaca la vot.Calculele arata ca alianta PSD-ALDE mai are in Camera Deputatilor doar 163 de voturi, iar pentru legile importante este nevoie de 165.Conform unor surse, PNL si USR si-ar dori si modificarea regulamentului Camerei, astfel incat Liviu Dragnea sa poata fi revocat din functia de sef al forului sau macar sa i se permita unui alt grup parlamentar decat cel din care face parte sa ceara aceasta revocare.In plus, Opozitia si-ar mai dori sa depuna si o motiune de cenzura pana la finalul sesiunii parlamentare, adica pana in 22 decembrie.