Parlamentul a decis: Guvernul poate emite ordonante in vacanta

Deputatii au fost chemati sa voteze Proiectul de lege 654/2019, privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Actul normativ a fost respins, in 11 decembrie, de Senat, iar ulterior si de Comisia Juridica si Comisia pentru Buget.Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante de urgenta pe perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie 2020, respectiv: Finante Publice, Economie, Energie si Mediu de Afaceri, Lucrari Publice, Dezvoltare si Administratie, Afaceri Interne, Transporturi, Infrastructura si Comunicatii, Sanatate, Cultura, Fonduri Europene, dar si prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege.Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca daca Guvernul nu va putea da acte normative in perioada vacantei parlamentare, va emite ordonante de urgenta si va chema astfel Parlamentul in sesiune extraordinara, chiar in fiecare zi din ianuarie."Nu cred ca isi vor dori ei sa nu se dea reglementari cu caracter de lege in domenii in care ulterior statul roman ar trebui sa plateasca despagubiri, ca s-ar putea sa ne suparam, sa indreptam aceste despagubiri impotriva parlamentarilor care nu ne-au dat dreptul de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare", a spus el.