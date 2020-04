Parlamentul a decis: Urmasii cadrelor medicale care mor in lupta cu COVID-19 vor primi pensie

Ziare.

Proiectul reglementeaza acordarea unor drepturi acestor angajati, precum si urmasilor celor care au decedat din cauza imbolnavirii cu coronavirus.Prin personal medical care participa la actiuni medicale impotriva COVID-19 se intelege personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar din unitati sanitare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicina de familie, din cabinete de medicina dentara, precum si din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenta sociala, implicat direct in actiuni si misiuni legate de prevenirea, gestionarea si combaterea infectiilor cu COVID-19.Din aceasta categorie mai fac parte cadrele militare - paramedici si personal medical - din structurile aflate in coordonarea/ coordonarea operationala a Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, personalul cu pregatire paramedicala din cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului-ajutor calificat, tot personalul din cadrul spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv, precum si din spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti."La decesul unei persoane dintre cele prevazute mai sus, Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, ministerele cu retea sanitara proprie,in cuantum egal cu de doua ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.Urmasii personalului medical decedat in urma complicatiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirus beneficiaza de urmatoarele drepturi:sau, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani,", se arata in proiect.Personalul medical prevazut in proiect care executa, conduce sau coordoneaza misiuni si sarcini de serviciu in conditii de pericol deosebit beneficiaza pe perioada starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 3 luni de la data incetarii starii de urgenta de un spor de pana la 30%, calculat la salariul de baza/solda de functie/salariul de functie."In semn de recunoastere a meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19", se mai arata in proiect.Camera Deputatilor este for decizional pentru acest proiect, el fiind adoptat deja de Senat Vezi si "Familiile medicilor care mor din cauza coronavirusului vor primi pensie si nu mai platesc impozit". Proiect PSD plin de neadevaruri si exagerari