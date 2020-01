Nicusor Dan: Daca nu eu sunt candidatul Opozitiei, Gabriela Firea castiga cu 10% diferenta

Ziare.

Vicepresedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul Nicusor Dan sustine ca un sondaj realizat la solicitarea si pe cheltuiala lui, de societatea Verifield, arata ca bucurestenii il prefera pentru Primaria Generala a Bucurestilor."Sondajul a fost realizat telefonic pe un esantion, pe un esantion de 1000 de persoane, la inceputul lunii ianuarie.Printre concluziile sondajului se numara faptul ca 61% dintre cei care voteaza partide non-PSD isi doresc un candidat unic al Opozitiei.Gabriela Firea,in ciuda performantelor administratie slabe, ocupa inca un loc bun in topul bucurestenilor, cu 33-35%. Dar si candidatul Opozitiei are sanse bune de castig.Cine ar trebui sa fie acest candidat? Sondajul arata ca Nicusor Dan si pentru ca pentru mine ar vota procente consistente din votantii tuturor partidelor de dreapta. Poate si pentru ca sunt candidat independent.Daca partidele de dreapta nu vor avea candidat comun (adica PNL si-ar desemna propriul candidat - n.red.), Firea s-ar mentine la 33-35%. Iar eu, (doar - n.red.) din partea Aliantei USR-PLUS, as fi in continare cel mai bine plasat, cu 32%, in aceasta competitie.Daca eu nu candidez, Gabriela Firea castiga cu 10% diferenta.In cele din urma, daca Alianta ar candidat separat, 52% dintre cei care vteaza partide de Opozitie au spus ca eu ar trebui sa candidez", a spus Nicusor Dan.Intrebat ce crede despre declaratia de pe 11 ianuarie a premierului Orban, care a spus ca din partea PNL nu poate candida decat un liberal, Nicusor Dan a spus ca ar trebui ca toti cei din Opozitie sa tina cont de cifrele prezentate.Jurnalistii l-au intrebat pe Nicusor Dan cine si cum va plati pentru campania sa, in conditiile in care el este independent, iar legea nu-i va permite USR sa ii achite cheltuielile de campanie."Este vorba, de fapt, despre doua perioade aici. Una este cea de precampanie si una - in ultimele 30 de zile dinainte de alegeri - este cea de campanie (in care USR nu il poate sustine financiar - n.red.). In aceasta a doua perioada cheltuielile nu sunt chiar atat de mari.Voi plati eu. Voi imprumuta bani, voi plati si ulterior voi cele la AEP decondarea", a spus Nicusor Dan.Un sondaj realizat in decembrie de CULT Research la solicitarea PLUS arata ca, dintre votantii Aliantei USR-PLUS (deci fara a-i numara pe liberali), 47% ii prefera pe Nicusor si pe echipa sa, iar 39%, pe Vlad Voiculescu (sustinut de PLUS).Dar, arata respectivul sondaj, Alianta USR-PLUS ar castiga alegerile impotriva Gabrielei Firea, indiferent daca va merge pe mana lui Nicosur Dan sau a lui Vlad Voiculescu.