Comisia SRI se reuneste marti, pentru un punct de vedere pe declaratia presedintelui legata de Tinutul Secuiesc

"Cred ca este important sa avem la Comisie un punct de vedere scris al Serviciului Roman de Informatii, insa imi mentin opinia referitoare la necesitatea audierii conducerii Serviciului Roman de Informatii.Trebuie respectate procedurile si regulamentele parlamentare, iar decizia privind audierea apartine plenului Comisiei, cu atat mai mult cu cat acest subiect este unul ce priveste securitatea nationala a Romaniei, in speta apararea valorilor constitutionale (art. 1 din Constitutia Romaniei)", a declarat deputatul PSD Marian Gheorghe Cucsa, vicepresedinte al acestui for, potrivit unui comunicat transmis luni.Cucsa a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca in sedinta Comisiei de marti se va decide daca si cand va fi audiat directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig."Imi voi sustine punctul de vedere ca e foarte important sa aflam daca SRI detine informatii care sa sustina acuzatiile extrem de grave ale presedintelui Klaus Iohannis, legate proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc. Este foarte important sa stim cu totii daca seful statului a vorbit in cunostinta de cauza ori doar a aruncat cuvinte care au creat un scandal diplomatic intre Romania si Ungaria", a mentionat social-democratul.Saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis a criticat proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc , sustinand ca PSD a ajutat UDMR sa treaca acest act normativ in Camera Deputatilor.Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a depus, luni, plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis la Consiliul National de Combatere a Discriminarii , in urma afirmatiilor sefului statului cu privire la "intelegerea" dintre social-democrati si UDMR pentru autonomia Tinutului Secuiesc.