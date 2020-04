Decretul de prelungire a starii de urgenta, avizat favorabil in comisii

Propunerile din comisii

De asemenea, Comisiile de politica economica, afaceri europene, munca, transporturi si invatamant au avizat favorabil decretul.Parlamentarii au facut o serie de propuneri si recomandari pe marginea documentului, care vor fi transmise presedintelui si Guvernului.Proiectul de hotarare pentru incuviintarea masurii adoptate de presedintele Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, care urmeaza sa fie supus votului plenului Parlamentului in sedinta de joi, a fost intocmit de Comisiile juridice reunite.Potrivit proiectului de hotarare, "se incuviinteaza masura prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile, instituita de presedintele Romaniei prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020".In proiectul de hotarare au fost introduse mai multe articole care prevad, intre altele, ca "pe durata starii de urgenta restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati sa fie dispusa numai prin acte normative cu putere de lege" si doar pentru "prevenirea si combaterea epidemiei COVID-19, temeinic motivata si cu respectarea stricta a exigentelor art. 53 alin. (2) din Constitutia Romaniei".Pe perioada starii de urgenta, periodic, la fiecare 7 zile sau ori de cate ori este necesar, Guvernul prezinta Parlamentului un raport cuprinzand masurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea si combaterea epidemiei COVID-19 si motivele care le-au determinat. In termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport complet, mai prevede proiectul de hotarare.In termen de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta, Curtea de Conturi va efectua un control al modului de gestionare a resurselor publice in aceasta perioada si va prezenta Parlamentului un raport cuprinzand cele constatate, concluzii si propuneri, in conditiile prevazute de Constitutia Romaniei, se mai arata in proiect.Printre propunerile facute de parlamentarii din Comisiile pentru sanatate, atasate la raportul favorabil, se numara aceea ca furnizorii de servicii de ambulator: cabinete de medicina de familie, indiferent de forma de organizare, cabinete medicale de specialitate, inclusiv cabinete stomatologice, laboratoare de analize medicale, furnizori de servicii de imagistica medicala in regim de ambulator, farmacii comunitare vor primi un buget de practica lunar de 5.000 lei pentru asigurarea materialelor de protectie necesare angajatilor si beneficiarilor serviciilor prestate, decontate din FNUASS, asigurate prin transferuri de la bugetul de stat.Alte propuneri vizeaza ca toate materialele sanitare, medicamente, dezinfectanti, contracte de mentenanta ale echipamentelor, reactivi si analizele de laborator din spitalele care au in structura CPU sau UPU sa fie decontate din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii, iar consultatiile si serviciile prestate in regim de telemunca sa fie decontate de casele de asigurari de sanatate.Parlamentul va avea joi, incepand cu ora 12,00, sedinta de plen comun pentru a dezbate si supune aprobarii decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Sedinta de plen va fi online.