Asasinarea democratiei in numele democratiei

De pilda prin instalarea unui guvern cu voturile opozitiei. Asa a ajuns la butoane guvernul PNL, dupa implozia sustinerii de care se bucurase in 2016 nefericitul partid postcomunist si cleptocrat al lui Liviu Dragnea. Si tot asa, ba chiar si mai fatis s-ar putea reinstala un cabinet liberal cu voturile majoritatii de sorginte pesedista din cel mai antidemocratic parlament de care a avut vreodata parte Romania. Caci tot ce s-a nascut din pisica nereformatului partid al lui Nicolae Ceausescu soareci sub forma de formatiuni de centru-dreapta mananca si de anticipate ca dracu de tamaie se teme.Prin urmare e foarte probabil ca, dupa adoptarea cu voturi liberale a motiunii de cenzura impotriva guvernului liberal si dupa previzibila redesemnare, de catre presedinte, a articulatului Ludovic Orban ca premier, sa se produca un act de schizofrenie politica. Cine sa-l inteleaga?Cine sa inteleaga ca liberalii vor refuza sa-si sustina propriul cabinet ? Care se va vedea totusi inscaunat si mentinut "democratic" in functie, cu voturile discreditatilor comunisti rebotezati, in virtutea groazei pesedistilor de anticipate soldate cu pierderea exorbitantelor lor pensii speciale si cu un predictibil dezastru politic pentru PSD.Or, romanii stiu in ce situatie este tara. Lipsita de scoli, de spitale si autostrazi, precum si de politicieni onesti, depopulata, grav inapoiata si devalizata, dupa ce-a fost catastrofal condusa de comunisti si postcomunisti din 1945 incoace, Romania numai de schizofrenice prelungiri ale crizei ei politice si constitutionale n-are timp. Caci nu trebuie uitat: statul de drept si justitia lui sunt pe butuci intre altele si din cauza Curtii Constitutionale.Condusa de un comunist reciclat ca Valer Dorneanu, CCR isi face de cap. A prelungit artificial viata expirata a cleptocratiei, aparandu-i pe hoti prin decizia aiuritoare a salvarii coruptilor cu viclenia invalidarii, ca probe, a interceptarilor de convorbiri de catre SRI. Ca atare, Romania are nevoie urgenta nu doar de intoarcerea la electorat si anticipate. Ci si de o constitutionala majoritate reformatoare. Una de doua treimi, de centru-dreapta, care, cu ajutorul PNL, USR-PLUS si, eventual, PMP, sa poata schimba legea fundamentala si sa extraga in fine Romania, salvator, din actualul ei impas constitutional. Or, in loc sa fie pusa pe drumul reformei reale, Romania a fost plasata pe calea blaturilor politicianiste.Absurditatile din parlamentul tarii nu vor intarzia sa agraveze fatala discreditare nu doar a partidelor participand la acest blat, ci insusi sistemul democratic, de care prea multi politicieni romani - si nu doar pesedisti -, isi bat joc ingrozitor.O similara zeflemea are loc si in vest. De pilda in SUA. Unde presedintele isi lauda succesele, dar refuza sa-si admita nefacuta. Si unde, in numele democratiei, o hiperideologizata opozitie de stanga a incercat sa impuna debarcarea presedintelui in reactie la un abuz de putere insuficient de grav, ca delict, ca sa legitimeze, intr-o democratie autentica, invalidarea votului natiunii care l-a inscaunat.Deriziunea antidemocratica in numele democratiei e acasa la ea si in vestul Europei. Unde parte din presa, nu mai putin ideologizata decat cea de peste ocean, a refuzat sa inteleaga caracterul pernicios pentru democratie al reducerii la anti-trumpism a politicii Partidului Democrat, intr-o tara careia, sub actualul presedinte, ii merge, totusi, excelent. La randul ei, Germania corecta politic e scandalizata la culme de oarecum firescul demers al alegerii unui premier liberal, in Turingia, cu voturile formatiunilor de dreapta alcatuind o majoritate pe care, prada unei disonante cognitive, conducerile unora din aceste partide o ignora si-o refuza. Cam la fel fac neurastenicii cand neaga o realitate aparent amenintatoare. Caci majoritatea i-ar include pe dezagreabilii populisti de dreapta de la AfD.Asa s-a ajuns la situatia halucinanta a unei Crestin-Democratii care prefera sa repropulseze la putere un premier al "Stangii", in speta al fostului partid comunist redegist, decat sa sprijine un lider liberal, proptit si de voturile dreptei populiste. Or, pentru ce erau sa opteze parlamentarii CDU din Erfurt daca nu pentru un om politic de centru? Pentru un guvern postcomunist, caruia alegatorii din Turingia i-au retras majoritatea? Deci pentru un manifest dispret al votului si desconsiderarea suveranului numit popor? Ce mai inseamna, in acest caz, democratia? Dar o politica rezonabila, comprehensibila oricui?Chestiunea s-a pus si in Marea Britanie. Unde, intru impiedicarea Brexit-ului, s-a tot revendicat un nou referendum, menit sa-l invalideze pe cel hotarand divortul Regatului Unit de UE, din 2016. Rezultatul se stie. Dispretul european afisat fata de vointa de schimbare a britanicilor i-a intaratat atat de rau pe alegatori, incat intoarcerea la electorat care a pus capat anilor de criza parlamentara s-a soldat cu un vot de dreapta, care face probabil pana de curand inimaginabilul Brexit fara niciun acord.Nu altfel se va incerca transarea dilemelor politice in Turingia. Unde, in numele antinazismului si al franarii ascensiunii populismului marca AfD vor avea loc, probabil, anticipate. Si, poate, vot dupa vot, pana ce un scrutin se va solda cu rezultatele preconizate nu de popor, ci de elite.Succesele extremiste rasplatind aceasta atitudine aristocratica, nu democratica, sunt predictibile. Cum previzibila este si amendarea legica, la urne, a perpetuarii trufiei elitelor politice, intru lenta asasinare a unor democratii tot mai anemice, tot mai asaltate si asediate si de extremistii asumati. In fond, toti extremistii stiu bine care e unicul antidot la nazism recomandat de supravietuitorul Holocaustului, Max Mannheimer, al carui centenar s-a celebrat la 6 februarie: "democratia, democratia si iar democratia". Si, as adauga eu, demontarea fanatismului prin argument.