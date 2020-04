Deputatii stau acasa si voteaza legile prin telefon

Ziare.

Conform procedurii aprobate in acest sens, presedintele deschide sedinta de plen si citeste ordinea de zi stabilita de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare.El anunta apoi titlul proiectului legislativ si deschiderea sectiunii de dezbateri generale, la care pot lua cuvantul cel mult doi reprezentanti ai fiecarui grup parlamentar, anuntati in prealabil de catre liderul grupului parlamentar respectiv, precum si reprezentantul deputatilor neafiliati.Presedintele indica numele deputatului care urmeaza sa intre in direct in plen la dezbaterile generale prin convorbire telefonica si numele deputatului care se pregateste, intrucat urmeaza sa fie apelat; lista cu numerele de telefon ale deputatilor este pusa la dispozitie de catre liderii grupurilor parlamentare."Presedintele de sedinta anunta finalizarea sectiunii de dezbateri generale si inceperea sesiunii de vot prin apel nominal efectuat telefonic, in referire la art. 124. alin. 1 si alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor.Secretarul de sedinta dispune pe rand apelarea telefonica a deputatilor.Deputatul va intra in conexiune directa cu sala de plen, isi va spune numele si prenumele, precum si optiunea de vot: "pentru", "contra" sau "abtinere".Secretarul de sedinta noteaza optiunea de vot a fiecarui deputat. La finalul apelului nominal, vor fi reapelati deputatii care nu au raspuns la primul apel telefonic.Deputatul care nu va raspunde la cele doua apeluri telefonice sau nu poate fi contactat va fi considerat absent", prevede procedura aprobata miercuri.La final, presedintele anunta rezultatul dupa numaratoarea voturilor, efectuata de secretarul de sedinta care a realizat apelul nominal.Deputatii se vor reuni vineri in sedinta de plen online, dupa cum a mai decis miercuri Biroul permanent al Camerei.