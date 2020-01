Nu sunt nici deputat, nici ministru

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Reactiile au curs lant. Putini erau de acord cu mine. Dintre cei contra, unii au tinut sa fie dezagreabili. Nu m-a mirat. Multi cred ca, daca e sa te pronunti public, e musai sa fii nesuferit. Sa trecem peste asta.Replica unui cetatean m-a uluit. Omul imi reprosa ca am decis sa-l pensionez la 70 de ani si adauga ca sunt lipsit de onestitate, intrucat, nu-i asa?, imi convine sa stau in fotoliul meu comod de europarlamentar pana la varsta cu pricina.M-am decis sa intervin si sa scriu negru pe alb: nu sunt ministru si nici nu mai sunt deputat european!E adevarat ca, din primavara trecuta incoace, am mai avut parte de confuzii de acest gen. Cutare m-a oprit pe strada sa-mi reproseze ca am decis marirea pensiilor. Cutarica m-a intrebat cum mai e vremea la Bruxelles. Pe trecerea de pietoni, unul m-a intrebat: "ce mai faci, pedelistule?", nestiind ca partidul cu pricina nu mai exista de aproape sase ani, iar pe mine ma daduse afara acum opt ani.Un intelectual care scrie cronici politice era convins ca fac in continuare naveta la Bruxelles: i-am explicat ca nu am mai candidat in alegerile de anul trecut. Si tot asa...Ce sa zic? Inertia opiniei e amuzanta. Asa ca, o vreme, am zis sa nu intervin. Incet-incet, am inteles ca, daca eu nu clarific lucrurile, altcineva nu o va face. Presa e coplesita de speculatii, iar informatiile se discern greu.Citesc zilele astea gazete din anii 1890-1910 si diferenta fata de zilele noastre sare-n ochi: atunci, presa romaneasca scria ce se intampla; acum, ea alimenteaza suspiciuni. In urma cu un secol, informatia si comentariul erau clar separate. Acum, ele sunt topite in ceea ce televiziunile numesc "breaking news". Adica, in interpretarea autohtona, un soi de "ce credem despre ce-am aflat".De aici si dificultatea de a te situa rational in spatiul public. E criza in relatiile Iranului cu Statele Unite si, fara a sti ce e regimul de la Teheran si nici ce fac iranienii in Irak, cutare acuza Statele Unite ca nu l-au adus pe Soleimani in fata unui tribunal.E lansata o dezbatere despre pensii si cutarica, fara habar despre demografie si piata muncii, e gata sa puna pe rug un guvern care n-a luat vreo decizie.Ca sa poti judeca, ai nevoie sa cunosti realitatea, sa nuantezi, sa separi fapte si opinii. Presa te poate ajuta. Sau nu. Eu am distins ce aveam de distins...