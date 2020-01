Liderul consilierilor PNL din Sectorul 5, dat afara din partid dupa ce a participat la emisiunea lui Gadea

Ziare.

Reamintim ca PNL a decis boicotarea emisiunii lui Mihai Gadea dupa ce purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca, a fost jignit si dat afara din studio in cadrul unei editii a emisiunii de la finalul lunii martie.Astfel, in decizia nr.46/23 decembrie 2019 a Biroului Politic al PNL Sector 5, publicata in facsimil de inpolitics.ro si preluata de Aktual24.ro , se precizeaza ca Bogdan Jelea a fost exclus din partid atat din cauza faptului ca a incalcat decizia Biroului Executiv al PNL privind neparticiparea membrilor de partid la emisiunea lui Mihai Gadea, cat si din cauza pozitiilor exprimate in editiile din 12 si 19 noiembrie 2019.Decizia de excludere a fost semnata de presedintele PNL Sector 5, Cristian Bacanu, secretar de stat in Ministerul Justitiei.In replica, Bogdan Jelea a declarat joi pentru DC News ca nu comenteaza public excluderea, actiunile lui limitandu-se "strict la proceduri statutare in interiorul PNL", pentru a evita sa faca "un scandal din aceasta chestiune".C.B.