Scenariul de la bugetul lui Firea, repetat la Sectorul 1: Doi consilieri PNL vor fi exclusi, dupa ce au votat bugetul lui Tudorache

Astfel, la sedinta de joi a Consiliului Local de la Sectorul 1 (foto) s-a repetat scenariul de saptamana trecuta, cand bugetul Capitalei, propus de Gabriela Firea (PSD), a trecut doar datoria voturilor date de doi consilieri liberali. La scurt timp, cei doi au fost exclusi din partid, insa bugetul a ramas.Astazi, "teatrul marca PNL s-a repetat si la Sectorul 1", a scris pe Facebook"Pe de-o parte, declaratii pompoase, pe de alta, 2 pioni lasati in sala sa voteze bugetul. Domnul Chirvasa si domnul Olteanu vor fi declarati acum oile negre ale PNL-ului, care au fost lasati sa faca treaba murdara, sa onoreze blatul PSD-PNL", a adaugat consilierul USR.In schimb, intr-un comunicat de presa remis, organizatia PNL Sector 1 se delimiteaza atat de gestul facut de cei doi consilieri liberali, cat si de bugetul primarului Tudorache, despre care se spune ca este "catastrofal, o bataie de joc la adresa tuturor cetatenilor".PNL Sector 1 afirma ca proiectul de buget pentru 2020 propus de primarul Tudorache este "construit pe venituri fictive (circa 30%), estimari umflate, masuri pe genunchi si multe improvizatii", incluzand diverse "proiecte nejustificat de scumpe si complet fantasmagorice"."Pentru a transa clar linia de actiune,privind proiectul de buget ce a fost discutat in sedinta Consiliului Local de joi, 20 februarie.Astfel,de catre consilierii locali PNL tocmai pentru a nu fi partasi la un buget facut in bataie de joc, un buget care da liber la risipirea banilor cetatenilor sectorului 1. (...)Desi decizia biroului politic a fost clara si transmisa tuturor consilierilor in timp util,, ramanand in sala de sedinta", se arata in comunicatul citat.In aceste conditii, Sebastian Burduja, presedintele PNL Sector 1, a anuntat ca va propune "sanctionarea drastica" a celor doi, urmand ca Biroul Politic al PNL Sector 1 sa se reuneasca rapid pentru a lua o decizie.Reamintim ca, pe 14 februarie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat bugetul Primariei Capitalei pe 2020, de circa 10 miliarde lei (peste 2,1 miliarde euro). S-au inregistrat 33 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si trei abtineri. Consilierii generali ai PNL Alexandru-Hazem Kansou si Cristian Olteanu au anuntat ca voteaza bugetul, iar presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a spus ca organizatia a decis excluderea lor din partid.C.B.