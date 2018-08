Fara penali a atins pragul de 1 milion de semnaturi: Se lucreaza la ... legarea dosarelor cu sfoara, conform legii

Ce urmeaza

"Initiativa cetateneasca Fara Penali in functii publice a strans un milion de semnaturi. Ele provin de la romani din cele mai mari orase, dar si din cele mai mici comune si sate din tara. Din Japonia pana pe coasta de vest a Statelor Unite, din tarile nordice pana in Africa de Sud. Astazi, 1 milion de romani din intreaga lume spun: Fara Penali in functii publice", transmite USR intr-un comunicat.Presedintele USR, Dan Barna, subliniaza ca aceasta campanie "a ajuns sa fie un fenomen social"."In ultimele cinci luni am vorbit cu cetateni de toate varstele, din toate colturile tarii, simpatizanti ai partidului, membri sau lideri ai partidelor politice. Nu sunt doua Romanii, e una singura, a oamenilor cinstiti care vor o lege egala pentru toti si un viitor pentru ei si copiii lor.Toti au semnat cu furie, incredere sau speranta. In ultimele cinci luni, am simtit ca cetatenii vor sa-si faca vocea auzita, iar primul strigat este prin mesajul initiativei Fara Penali. Astazi, 1 milion de romani considera ca Romania trebuie guvernata altfel, mai responsabil si mai atent. Impreuna suntem o forta si impreuna putem salva Romania", a spus deputatul USR.Conform comunicatului citat, in cele cinci luni de campanie, au fost implicati"Unii dintre ei au fost victime ale numeroaselor abuzuri din partea politiei, jandarmeriei si primarilor care s-au folosit de functiile lor pentru a opri strangerea de semnaturi.Primarii au respins autorizatii de amplasare a corturilor dupa ce au cerut numeroase autorizatii inutile, au interpretat legea discretionar ori au dat ordin politiei sa amendeze voluntarii pentru ca isi exercitau un drept constitutional, acela de a strange semnaturi in strada", se mai arata in comunicatul citat.Din acest moment, al depasirii pragului de 1 milion de semnaturi, "acest subiect nu mai poate fi ignorat de clasa politica", spune presedintele grupului de initiativa, avocatul Mihai Badea.La succesul initiativei s-au alaturat actori, farmacisti, pensionari si bloggeri. Mesajul a fost transmis in cele mai inedite forme: pe asfalt la Turul Frantei, pe cele mai inalte varfuri muntoase din Romania si Europa, in concerte sau la proteste.Potrivit Legii 189/1999,Initiativa Fara Penali indeplineste ambele conditii si va ajunge in Parlament dupa ce semnaturile vor fi validate de primarii, anunta USR.Desi legea prevede ca semnaturile sa provina din 20 de judete plus capitala tarii, initiativa Fara Penali a depasit pragul de 20.000 de semnaturi in: Alba, Arges, Bacau, Bucuresti, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Vaslui.Initiativa Fara Penali in functii publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, avand urmatorul continut: "In acest moment, in sediile campaniei se lucreaza intens la indosarierea listelor cu semnaturi stranse in ultima perioada. Conform legii, "listele semnate de sustinatori se pastreaza in dosare, pe localitati,si semnate pentru atestarea continutului". Pana acum, unii primari au respins liste intregi de semnaturi invocand diverse motive, unele puerile.