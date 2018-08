Fara penali in functii publice: S-au strans toate semnaturile necesare! Si totusi campania continua

Ce urmeaza:

Listele de semnaturi impreuna cu proiectul si expunerea de motive se inregistreaza la Parlament

Parlamentul inainteaza propunerea catre CCR pentru controlul de constitutionalitate

Incepe procedura parlamentara, cu dezbateri in comisii si vot in plenul Camerei Deputatilor si Senat

Se organizeaza un referendum decizional care trebuie sa aiba cvorum si vot majoritar

Si asta nu doar pentru ca tot mai multi romani sa constientizeze cat de important este sa nu existe penali in functii publice, cat mai ales pentru ca anumite semnaturi ar putea fi anulate la primariile conduse de edili pentru ca aceasta initiativa cetateneasca ar putea insemna sfarsitul carierei politice.Anuntul indeplinirii conditiilor a fost facut pe Facebook:Semne bune erau inca de ieri, cand mai ramasesera trei judete in care ar fi putut fi depasit pragul ceva mai usor.Liderii USR s-au raspandit in toata tara in ultimele saptamani pentru a obtine numarul de semnaturi necesare, iar reactiile oamenilor au fost impresionante. S-au strans semnaturi si la proteste, si in fata sediilor PSD din judete.Campania a fost sustinuta si de voluntari, care si-au dat frau liber imaginatiei.In schimb, cei care au strans semnaturi s-au confruntat cu violente din partea politistilor locali si a primarilor PSD si ALDE.La Radauti, de exemplu, deputatul USR Adrian Prisnel a depus plangere penala dupa ce a fost agresat.