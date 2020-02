APADOR-CH cere Avocatului Poporului sa atace la CCR opt din cele 25 de ordonante: Inclusiv cele pe sanatate si anticipate

OUG nr. 13/2020 privind circulatia pe drumurile publice, OUG nr. 16/2020 privind regimul drumurilor, OUG nr. 17/2020 privind domeniul apararii nationale, OUG nr. 21/2020 privind fondul locativ de protocol al RAPPS, OUG nr. 23/2020 privind sistemului achizitiilor publice, OUG nr. 24/2020 privind reorganizarea activitatii ANAF, OUG nr. 25/2020 pentru reforma in domeniul sanatatii, OUG nr. 26/2020 privind alegerile parlamentare anticipate

Ziare.

com

"Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a cerut Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala opt dintre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate de Guvernul Orban in 4 februarie 2020, inainte de demitere", anunta organizatia.Ordonantele sunt:Motivele pentru care APADOR-CH considera ca respectivele ordonante nu sunt constitutionale sunt:- Lipsa unei situatii extraordinare care sa justifice inlocuirea Parlamentului, ca putere legiuitoare, de catre Guvern (putere executiva). Niciuna din cele opt ordonante nu este motivata de vreo urgenta reala sau o situatie extraordinara care sa justifice emiterea ei. Mai mult, in cazul ordonantei privind alegerile anticipate, OUG 26/2020, in preambul se spune ca la caracterul exceptional al situatiei ar concura "... eventualitatea adoptarii motiunii de cenzura", ceea ce e si netemeinic si comic, intrucat iminenta demiterii unui guvern nu justifica intensificarea activitatii de legiuitor delegat, ci dimpotriva, o retinere generata de indiciile puternice ca acel guvern este pe cale de a-si pierde legitimitatea.- Nesolicitarea avizelor prevazute de lege pentru proiectele de ordonante de urgenta. In spatiul public s-a vehiculat informatia ca ordonantele in discutie ar fi fost adoptate fara avizele prevazute de lege, de la Consiliul Legislativ, de la Consiliul Economic si Social, de la alte entitati prevazute de lege. Am cerut AVP sa verifice acest aspect.- Incalcarea referendumului national din 2019, in care s-a stabilit ca nu pot fi emise ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare. In cazul OUG 23/2020, prin introducerea unei noi abateri disciplinare, in cazul achizitiilor publice, aceasta se refera si la judecatori. In plus, abaterile disciplinare ale magistratilor nu pot fi prevazute intr-o lege privind achizitiile publice, ci intr-o lege din domeniul organizarii judiciare (statutul magistratilor).