Apelul mediului de afaceri, dupa ce Guvernul a dat OUG care elimina transparenta decizionala: Va scadea increderea oamenilor in lege si nu o vor mai respecta!

"Ne referim la OUG 34/2020, adoptata la sfarsitul lunii martie, care deroga de la aceste norme pentru acte normative care se stabilesc masuri aplicabile pe durata starii de urgenta sau care sunt o consecinta a instituirii acesteia", se arata intr-un comunicat remis joiConfederatia precizeaza ca in aceste conditii nu este afectat doar parteneriatul social fundamental intre Guvern, patronate, sindicate si societatea civila, dar invita si celelalte puteri sa procedeze in aceeasi maniera."Exista pericolul real al intreruperii colaborarii atat cu Executivul, cat si cu Legislativul si autoritatile locale, pe anumite proiecte care nu sunt urgente, ceea ce poate conduce la derapaje grave si la reglementari facute fara transparenta.Se deschide posibilitatea ca orice act normativ care face referire la pandemia COVID-19 - adica o mare parte a actelor normative ale perioadei urmatoare - sa fie exceptat de la avizarea in Consiliul Economic si Social sau de la alte forme de transparenta decizionala", noteaza reprezentantii confederatiei.Ei spun ca inteleg importanta adoptarii rapide a unor masuri exceptionale, "dar lipsa transparentei va contribui la scaderea increderii societatii in lege. Increderea este importanta, pentru ca asigura respectarea voluntara a legii cu consecinte pozitive pentru depasirea starii de urgenta si pastrarea unor relatii de cooperare intre stat si societate"."Dialogul social este un element esential al modelului european. In timp ce Romania alege calea renuntarii la dialog, Uniunea Europeana implica partenerii sociali (implicit si Concordia prin afilierea la BusinessEurope) in elaborarea planului de actiune pentru diminuarea efectelor COVID-19 in economie si societate. Ieri, vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombroskis a avut o videoconferinta cu toate marile confederatii patronale din Uniune.Doar actele normative legate exclusiv de Starea de Urgenta pot excede procesului de transparenta decizionala, insa cu pastrarea obligativitatii informarii Consiliului Economic si Social asupra acestora la momentul initierii. Toate celelalte proiecte de acte normative legate de consecintele pandemiei COVID-19 trebuie sa urmeze cursul firesc in procesul transparentei decizionale, chiar daca el are loc la o viteza mai mare in aceste zile. Inclusiv acest OUG, pe care-l criticam, a fost adoptat fara avizul Consiliului Economic si Social", se mai arata in document.Confederatia Patronala Concordia precizeaza ca este convinsa de bunele intentii ale Guvernului si solicita reevaluarea acestor prevederi din OUG 34/2020. "Doar prin dialog si cooperare putem depasi momentul dificil generat de criza COVID-19. Nici mediul de afaceri, nici sindicatele si nici societatea civila nu pot fi excluse din procesul de consultare, pentru ca sunt direct vizate de actele elaborate, iar activitatea lor poate fi reglementata prin acestea", se mentioneaza in document.A.G.