Cele 25 de ordonante adoptate azi-noapte de Guvern nu au aparut in Monitorul Oficial. Mai intra in vigoare?

Asadar, se pune intrebarea in acest moment: Ce se intampla acum cu OUG adoptate marti ? Mai intra ele in vigoare, tinand cont ca se vor publica dupa ce, oficial, Guvernul Orban a fost demis?ca intrarea in vigoare a celor 25 de ordonante nu va fi afectata, pentru ca ele au fost adoptate de un guvern in functie.Ele intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, dar ele ca act al guvernului exista, au fost adoptate", a declarat Augustin Zegrean pentru Ziare.com.Fostul presedinte al CCR a precizat ca situatia este atipica, dar nu exista nicio lege care sa rezolve aceasta problema."Sigur ca este atipic tot ce se intampla, totul este atipic. Publici mai intai rezultatul motiunii de cenzura si apoi vii cu 25 de ordonante de urgenta date de guvernul pe care tocmai l-ai demis. Nu este tipic, dar nu avem un text de lege care sa rezolve problema asta, nici in Constitutie, nici in alta parte.Constitutia spune ca guvernul demis poate sa administreze treburile tarii pana la instalarea noului guvern. Or, ei nu mai adopta ordonante, ele sunt adoptate, doar le trimit la publicare. Si le depun la Parlament pentru dezbatere", a subliniat Zegrean.Potrivit acestuia,"Parlamentul, noua majoritate parlamentara, daca mai exista aceasta majoritate, ar putea sa ia in dezbatere aceste OUG, dupa ce se publica, si sa le respinga daca nu sunt de acord cu ele. Constitutia spune ca Parlamentul adopta sau respinge ordonantele prin lege. Obligatoriu trebuie sa le ia in dezbatere. Este o conditie ca sa intre in vigoare trebuie depuse la Parlament pentru dezbatare. Daca Parlamentul nu este in sesiune cand se adopta OUG, se convoaca obligatoriu", a conchis Augustin Zegrean.Sine-a explicat ca cele 25 de ordonante de urgenta pot intra in vigoare, nefiind afectate de publicarea in Monitorul Oficial a deciziei Parlamentului privind adoptarea motiunii de cenzura."OUG e adoptata in sedinta de guvern. De momentul publicarii in Monitorul Oficial depinde producerea efectelor doar. Deci consumarea adoptarii s-a produs in sedinta de guvern", a declarat Claudiu Dinu pentru Ziare.com.Cu toate acestea, doar o mica parte din cele 25 de ordonante de urgenta ar putea intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial. Asta pentru ca, spune liderul Pro Romania, Victor Ponta, din sursele pe care le are de la MOf doar 6 dintre ele au toate avizele necesare.Potrivit lui Ponta, printre OUG fara aviz se numara si cea privind alegerile anticipate . Asadar, cele fara aviz nu pot fi publicate in Monitorul Oficial, iar guvernul interimar nu mai poate cere acum aviz pentru ele.Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide.Iata cum s-a desfasurat dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de social-democrati In aceste conditii, Guvernul Orban va continua sa isi desfasoare activitatea la Palatul Victoria, dar va avea atributii restranse, in calitate de Executiv interimar pana la numirea unui nou premier si instalarea altui Guvern.Pasul urmator trebuie facut de presedintele Klaus Iohannis, care va invita partidele parlamentare la consultari pentru desemnarea viitorului premier.Daca doua propuneri consecutive de premier vor fi respinse de senatori si deputati, presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul, urmand sa fie convocate alegeri legislative anticipate.