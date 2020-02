Doar doua din cele 25 de OUG adoptate marti de Guvern au intrat in procedura parlamentara

Ziare.

Extinderea Programului "Masa calda" si OUG care modifica modalitatea de ocupare a locurilor de politisti din penitenciare urmeaza sa fie aprobate pentru dezbatere in Senat.Primul proiect de ordonanta prevede ca in 2020, in perioada desfasurarii activitatii didactice, prescolarilor si elevilor din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat li se acorda, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constand intr-un pachet alimentar sau intr-o masa calda pe zi, in limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar.Actul normativ mai prevede ca pentru semestrul II al anului scolar 2019-2020 programul va fi finantat din fondul de rezerva al Guvernului, iar pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021, banii vor fi alocati din bugetele primariilor.De asemenea, in procedura parlamentara a intrat si proiectul de ordonanta de urgenta care prevede inlaturarea blocajului existent la acest moment in ceea ce priveste ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar.Potrivit ordonantei de urgenta concursul/examenul pentru ocuparea functiilor de conducere vacante consta in sustinerea urmatoarelor probe:"a) un interviu in cadrul caruia se prezinta si un proiect managerial referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, intocmit si depus anterior de catre candidat, conform anuntului de concurs;b) o proba practica pentru evaluarea aptitudinilor manageriale, care consta in rezolvarea unei activitati, a unei situatii sau a unei succesiuni de activitati ori situatii intalnite in mod curent sau care pot aparea in exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere".Aceasta ordonanta a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial Cele doua proiecte de ordonanta de urgenta au fost pe ordinea de zi a sedintei de guvern de marti, iar alte 23 au fost adaugate pe ordinea de zi suplimentara.