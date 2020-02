Guvernul a adoptat 25 de ordonante, intr-o sedinta maraton. Ce prevede OUG pentru alegeri

Cele 25 de ordonante, un record

La finalul sedintei, trei ministri au iesit sa isi prezinte proiectele pe care le-au propus si au primit girul Executivului: Monica Anisie (Educatie), Marcel Vela (Interne) si Marcel Bolos (Fonduri Europene).Insa cea mai asteptata ordonanta, cea referitoare la organizarea alegerilor parlamentare, a fost prezentata la sfarsit de tot de Ionel Danca, seful cancelariei premierului.Aceasta ordonanta de urgenta se refera la organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen si prevede, printre altele, posibilitatea votarii la orice sectie, indiferent de domiciliu, dar si dublarea numarului de parlamentari de diaspora."Ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen a fost adoptata. Vorbim despre extinderea prevederilor care au fost benefice si s-au dovedit a fi in avantajul cetatenilor care au dorit sa voteze la alegerile prezidentiale, respectiv trei zile de vot in diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie de votare, pentru a incuraja participarea la vot a cetatenilor romani, au fost incluse.De asemenea, a fost dublat numarul parlamentarilor pentru diaspora de la doi la patru senatori si de la patru la opt deputati. Necesitatea adoptarii e legata de faptul ca in eventualitatea unei situatii de organizare a alegerilor parlamentare inainte de termen exista un vid legislativ care trebuia reglementat", a explicat Ionel Danca."Toate acuzatiile legate de turismul electoral sunt niste bazaconii, suspiciunile nu au niciun temei real. Prevederea este una veche din vremea in care nu exista un sistem de verificare electronica", a adaugat Danca.Pe de alta parte, aceeasi OUG scurteaza termenul pentru organizarea anticipatelor. In Constitutie era prevazut un termen de trei luni de la dizolvarea Parlamentului, in timp ce legislatia electorala prevede minim 90 de zile."Sunt contradictii sau termene necorelate intre prevederile constitutionale in aceasta privinta si prevederile din legislatia electorala. Constitutia prevede un termen de trei luni de zile pentru organizarea alegerilor parlamentare dupa dizolvarea Parlamentului, in timp ce legislatia electorala prevede un termen de minimum 90 de zile pentru organizarea acestor alegeri.Termenul stabilit prin acest proiect de OUG este de 50 de zile pentru anuntarea datei alegerilor parlamentare dupa dizolvarea Parlamentului, iar acest anunt poate fi facut in termen de cinci zile de la dizolvarea Parlamentului", a anuntat Danca.Iata cele 25 de OUG adoptate marti de Guvernul condus de Ludovic Orban, care spune ca nu se teme de motiunea de cenzura, dar a stabilit un record de ordonante intr-o singura sedinta de guvern, ceea ce denota ca se pregateste sa fie demis:1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare2. ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat 3. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice4. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate5. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative6. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor fazate finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-20207. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru asigurarea descentralizarii managementului Fondurilor Europene structurale si de investitii, la nivel regional8. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri structurale in vederea evitarii riscului de decomitere pentru anul 2020, precum si de modificare si completare a unor acte normative9. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru pregatirea portofoliului de proiecte destinat finantarii din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-202710. ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea Programului national de introducere a gazelor naturale in localitatile incalzite cu combustibil solid11. ORDONANTA DE URGENTA privind recensamantul general agricol din Romania runda 202012. ORDONANTA DE URGENTA privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 202113. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea participarii Institutului National de Statistica in calitate de asociat in cadrul Comitetului de Statistica si Guvernanta in Statistica al OCDE14. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 15. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate16. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare17. ORDONANTA DE URGENTA privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei18. ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare19. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificarile si completarile ulterioare20. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"21. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice22. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/201123. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor24. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea unor acte normative in domeniul transportului naval25. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii nationaleB.B.