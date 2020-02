Inca 3 ordonante din cele 25 au aparut in Monitorul Oficial. Insa nu cele mult asteptate pe sanatate si anticipate

Ziare.

Printre acestea nu se numara insa cele mai asteptate OUG - cea referitoare la reforma in sanatate si cea care aduce modificari sistemului electoral, in ce priveste anticipatele.Una dintre ordonantele publicate azi se refera la stocurile de urgenta medicala si unele masuri aferente instituirii carantinei.Guvernul a aprobat, in sedinta maraton de acum o saptamana terminata cu 25 de OUG , constituirea stocurilor de urgenta medicala pentru epidemii si masurile privind instituirea carantinei printr-o ordonanta de urgenta care prevede si achizitionarea unor scanere termice pentru dotarea celor 16 aeroporturi din tara."S-a aprobat constituirea stocurilor de urgenta medicala pentru epidemii si alte evenimente generatoare de victime multiple. Achizitia produselor stocurilor de urgenta medicala se va realiza potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice, sens in care Guvernul a desemnat prin aceasta ordonanta Oficiul National pentru Achizitii Centralizate din subordinea Ministerului de Finante ca institutie abilitata pentru organizarea si derularea procedurilor de atribuire in vederea incheierii de acorduri-cadru", spunea, la acea data, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.Ordonanta prevede si achizitionarea unor scanere termice pentru a dota aeroporturile din Bucuresti si din tara. "Cinci pentru Aeroportul "Henri Coanda" Bucuresti si cate doua pentru celelalte aeroporturi, unul pentru fluxul de intrare si unul pentru fluxul de iesire", preciza el.Tot marti a fost publicata si OUG pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Aceasta reglementeaza normele de conduita pentru conducatorul de trotineta electrica, varsta minima admisa pentru a conduce un astfel de vehicul fiind de 14 ani.Trotinetele electrice care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare, se mai arata in OUG."Pentru cei care folosesc trotineta si au sub 16 ani, adica intre 14 si 16 ani, este obligatorie casca de protectie. Este interzis transportul pasagerilor pe aceste mijloace de transport si, totodata, ca zone de folosinta sunt pistele care au destinatia de piste de biciclete sau pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km la ora.Trotinetele electrice nu pot depasi viteza de 25 de km/h si, evident, aceasta ordonanta completeaza definitia trotinetei, pentru a fi foarte clar, atunci cand se foloseste, in ce parametri ai actului normativ se incadreaza cel care foloseste trotineta", explica atunci ministrul Afacerilor Interne.O alta ordonanta de urgenta publicata in Monitorul Oficial se refera la instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare.Aceasta prevede acordarea de sprijin financiar TAROM si Complexului Energetic Oltenia.