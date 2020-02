Inca doua OUG din cele 25 au fost publicate in Monitorul Oficial

Ziare.

De asemenea, a fost publicata si Ordonanta privind parteneriatul public-privat, adoptata in sedinta din 28 ianuarie.Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unitati de invatamant preuniversitar de stat si ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, adoptate in sedinta de guvern de marti, au fost publicate, vineri seara, in Monitorul Oficial.Prima OUG se refera la extinderea programului "Masa calda" de la 50 la 150 de unitati de invatamant, de aceasta masura urmand a beneficia peste 65.000 de copii.Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice vizeaza, in principal, eliminarea inechitatilor existente in cazul pensionarilor care au desfasurat activitati in domeniul minier.Astfel, OUG stabileste ca si persoanele care au lucrat in unitatile de prospectiuni si explorari geologice, in subteran, sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani realizat in aceste activitati, iar la determinarea punctajului mediu anual sa se utilizeze stagiul complet de cotizare de 20 ani.Pana acum, de aceste drepturi beneficia doar personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca din luna, in unitati miniere.De asemenea, in Monitorul Oficial de vineri a fost publicata OUG privind parteneriatul public-privat, adoptata in sedinta de Guvern din 28 ianuarie.In 4 februarie, Guvernul a adoptat 25 de ordonante, unele dintre ele neavand avizul Consiliului Legislativ. Pana vineri seara, doar una dintre ele fusese publicata in Monitorul Oficial , dar premierul Ludovic Orban a declarat ca avizul ar fi consultativ si ca toate vor aparea in Monitor.