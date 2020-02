Orban recunoaste ca s-a zorit cu ordonantele, din cauza motiunii: Am fost grabiti

Ziare.

com

"Noi am transmis catre Consiliul Economic si Social spre avizare toate proiectele de ordonanta de urgenta. Unele dintre proiectele de ordonanta de urgenta care nu aveau toate avizele nu au fost luate in dezbaterea plenului Consiliului Economic si Social, dar noi ne-am indeplinit obligatia de a transmite continutul proiectelor de ordonanta. Avizul CES-ului este un aviz facultativ, noi incercam sa tinem cont...", a afirmat Ludovic Orban, vineri, la Bals.Premierul a explicat ca Guvernul a fost grabit in procedura de faptul ca data dezbaterii si votului pe motiunea de cenzura a fost modificata."Sa ne aducem aminte ca noi am fost grabiti in procedura si din cauza faptului ca, initial, motiunea de cenzura, din planificarea care fusese facuta publica, nu trebuia sa dezbata si sa voteze miercuri, ci luni, adica lunea care vine.Or, noi, in momentul in care am aflat de decizia majoritatii Birourilor permanente reunite ca dezbaterea si votul la motiunea de cenzura sa aiba loc miercuri, toate proiectele de urgenta care erau necesare sa intre in vigoare in eventualitatea... (...) Erau absolut necesare sa intre in vigoare, toate le-am luat in dezbaterea Guvernului, unele dintre ele, e adevarat, neavand toate avizele, pentru ca planificarea care fusese facuta a trebuit devansata si noi a trebuit sa luam in dezbatere actele normative.Sigur ca, evident, toate observatiile ministerelor avizatoare... este una din regulile pe care eu le am in aprobarea actelor normative, este obligatia de a insusi observatiile furnizate de ministerele avizatoare, in special Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor.Ca atare, nu vad absolut niciun fel de motiv procedural ca sa fie sub semnul intrebarii ordonantele de urgenta", a subliniat Orban.Premierul sustine ca poate sa demonstreze oricarui om si oricarui reprezentant al oricarei institutii "necesitatea absoluta a adoptarii acestor ordonante".Orban a adaugat ca ordonantele de urgenta vor fi publicate in Monitorul Oficial."Eu cred ca da, asa e normal si firesc. Actul de vointa, anume adoptarea ordonantelor de urgenta, a fost facut, repet, de un guvern aflat in deplina capacitate de exercitiu si a gasi smecherii procedurale mi se pare ca nu e corect. De altfel, nici nu am auzit pana acum decat din partea unui singur lider, care vorbeste...", a mai spus Orban.Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, 25 de ordonante de urgenta pe mai multe domenii de activitate. Doar doua din cele 25 au intrat in procedura parlamentara si prima a aparut abia joi seara in Monitorul Oficial