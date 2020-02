Orban: Toate ordonantele vor avea avizele necesare pentru a putea fi publicate in Monitorul Oficial

Ziare.

Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ."Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului Legislativ. Asta e asa, sa mai faca cineva putina tevatura", a declarat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi24, intrebat despre speculatiile cum ca aceastea nu vor intra in vigoare pentru ca nu au aparut in Monitorul Oficial.Intrebat daca este adevarat ca, din cele 25 de OUG adoptate marti seara, doar sase au avizele necesare, asa cum a declarat Victor Ponta, Orban a spus ca nu stie de unde are Ponta aceasta informatie, dar pana la urma toate ordonantele vor avea avizele necesare."Nu stiu de unde are aceasta informatiile Ponta. Pana la urma, toate ordonantele vor avea avizele necesare pentru a putea fi publicate in Monitorul Oficial", a declarat Orban.Premierul demis a mai adaugat ca a semnat actele adoptate imediat dupa sedinta de guvern."Eu semnez actele adoptate, imediat dupa incheierea sedintei de guvern. Eu semnez, dupa ce semneaza ceilalti ministri, care in conformitate cu procedurile legale au obligatia de a fi avizatori", a precizat Orban.Cele 25 de ordonante de urgenta adoptate marti seara tarziu de Guvernul Orban, inca in functie, nu au fost publicate nici pana in acest moment in Monitorul Oficial. In schimb, decizia Parlamentului privind adoptarea motiunii de cenzura prin care Executivul a fost demis a aparut deja in MOf.Asadar, se pune intrebarea in acest moment: Ce se intampla acum cu OUG adoptate marti ? Mai intra ele in vigoare, tinand cont ca se vor publica dupa ce, oficial, Guvernul Orban a fost demis?Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, a explicat pentru Ziare.com ca intrarea in vigoare a celor 25 de ordonante nu va fi afectata, pentru ca ele au fost adoptate de un guvern in functie.