Prima OUG din cele 25 adoptate de Guvern inaintea demiterii a fost publicata in Monitorul Oficial

OUG pentru modificarea si completarea Legii nr.145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare este prima din lista de 25 discutate marti seara de Guvern.OUG se refera inclusiv la concursurile pentru ocuparea postului de politist de penitenciar, Guvernul argumentand in nota de fundamentare ca, urmare a unei decizii CCR, toate concursurile fusesera suspendate, iar deficitul de personal este o problema majora in sistemul penitenciar.Premierul demis si desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca toate cele 25 de ordonante de urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta."Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ. Asta e asa, sa mai faca cineva putina tevatura", a declarat Ludovic Orban la Digi24.Intrebat daca este adevarat ca din cele 25 de OUG adoptate marti seara , doar sase au avizele necesare, asa cum a declarat Victor Ponta, Orban a spus ca nu stie de unde are Ponta aceasta informatie, dar pana la urma toate ordonantele vor avea avizele necesare.