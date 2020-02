Procedura de urgenta in Parlament pentru OUG pe anticipate: Comisia Juridica trebuie sa dea maine raportul final

Ziare.

"In cazul ordonantei de urgenta privind alegerile Camerei Deputatilor si Senatului, avand in vedere argumentele Consiliului Legislativ, care pentru mine si pentru noi sunt de o gravitate extraordinara privind neconstitutionalitatea modului in care a fost promovat, adoptat si transmis mai departe acest act normativ la Parlament, am decis, Biroul Permanent a fost de acord, sa acordam un termen foarte scurt, pentru ca e nevoie rapid de o dezbatere in comisiile de specialitate, in primul rand Comisia Juridica sesizata in fond si cealalta comisie la aviz.Termenul este maine, urmand sa vedem continutul si raportul final al Comisiei Juridice", a precizat Corlatean.Intrebat daca proiectul va figura pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri, Corlatean a spus ca acest lucru depinde de Comitetul liderilor."Vom vedea, Comitetul liderilor decide in general agenda reuniunilor de plen, saptamana aceasta, saptamana viitoare", a aratat Corlatean.Potrivit acestuia, ordonantele de urgenta ale Guvernului, "multe dintre ele cu aviz negativ" de la Consiliul Legislativ, au fost repartizate la comisiile de specialitate."Am terminat sedinta Biroului Permanent al Senatului cu punctele pe care le cunoasteti deja. Punctul de interes este legat de faimoasele ordonante de urgenta ale Guvernului, multe dintre ele cu aviz negativ al Consiliului Legislativ.Am avut o discutie pe aceasta tema, am repartizat aceste ordonante de urgenta la comisiile de specialitate pentru raport si aviz, in majoritatea cazurilor am acordat un termen care se finalizeaza saptamana viitoare - aviz si raport - pentru includerea pe ordinea de zi a plenului", a mentionat Corlatean.Ordonanta reduce termenele pentru ca alegerile anticipate sa poata avea loc. Termenul stabilit prin acest proiect de OUG este de 50 de zile pentru anuntarea datei alegerilor parlamentare dupa dizolvarea Parlamentului, iar acest anunt poate fi facut in termen de cinci zile de la dizolvarea Parlamentului.