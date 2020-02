UDMR ia in calcul sesizarea Avocatului Poporului pe OUG data de Orban pentru anticipate

Ziare.

com

"Astazi am avut la ora 9:00 o intalnire la Guvern cu domnul prim-ministru desemnat. Eu am incercat sa-l conving sa nu mai trimita OUG la Camera, la Parlament, acea ordonanta care schimba sistemul electoral in mod mascat.Si am propus sa incercam sa initiem un proiect de lege impreuna cu toti cei care credem ca anticipatele sunt bine-venite, ca pot fi organizate, un proiect de lege in care reducem termenul de 90 de zile si mai reglementam si celelalte chestiuni, inclusiv pentru diaspora, dar nu cred ca am reusit sa-l conving pe premier.Va trimite OUG la Parlament, la un moment dat, nu stim cand si (...) va fi publicata in Monitorul Oficial", a spus liderul UDMR la Parlament.El a detaliat "o situatie cu care nu poate fi de acord"."Deja am intrat in procedura de 60 de zile, conform Constitutiei, dupa desemnarea primului-ministru, inca nu stim continutul OUG, in acest moment, avem un cadru legislativ stabilit prin legea in vigoare. Vom schimba sau va schimba Guvernul regulile jocului, dupa ce am intrat pe procedura? Ceea ce este inacceptabil sa schimbi regulile jocului dupa ce ai inceput procedura de dizolvare a Parlamentului, pe de o parte.Pe de alta parte, schimba OUG sistemul nostru electoral, fiindca sistemul nostru electoral este gandit pentru parlamentare si construit pe liste judetene, circumscriptia electorala este judetul, numarul de mandate este stabilit in functie de locuitorii din acel judet si de aceea poti sa votezi in interiorul judetului, in interiorul circumscriptiei oriunde, daca locuiesti in circumscriptia respectiva.Dar daca tu spui ca fiecare voteaza unde doreste, unde se trezeste duminica dimineata, oriunde in tara, schimbi in mod mascat acest sistem. Nici macar nu este un sistem gandit, este o prostie, fiindca un sistem gandit ar insemna ca ai si o lista nationala, ai si o lista judeteana, o parte din mandate sunt distribuite pe listele judetene, o parte din mandate merg pe lista nationala", a explicat Kelemen Hunor.El a anuntat ca ia in calcul sesizarea Avocatului Poporului daca OUG referitoare la schimbarea sistemului electoral va fi publicata in Monitorul Oficial."O astfel de schimbare de sistem, fara dezbatere, fara logica necesara pentru a construi un sistem, nu se poate accepta. Ramane de vazut daca in Parlament se poate modifica OUG, fiindca asta era propunerea primului-ministru sa modificam in Parlament la Senat si dupa aceea la Camera Deputatilor.Nu cred ca se poate ajunge foarte usor la modificarea consistenta si corecta, dar sigur ramane de vazut ce se va intampla. Pe de alta parte, ma voi adresa institutiei Avocatului Poporului cerand, daca va aparea aceasta OUG in Monitorul Oficial, sa sesizeze CCR. Vom vedea ce va face doamna Weber", a mentionat el.Potrivit acestuia, "nu poti sa schimbi regulile jocului brusc cand esti in procedura"."Cred ca nu ar trebui sa votam acest Guvern, nici sa respingem, nici sa votam pana cand nu vedem daca se poate modifica OUG in Parlament, fiindca oricum e de asteptat. Daca se poate modifica OUG in sensul de a elimina tot ce este neconstitutional, atunci sigur se poate trece la vot.Daca nu, atunci trebuie sa vedem cum ne vom comporta. Nu e vorba de tergiversare, trebuie o discutie cu toti liderii, trebuie o discutie cu fiecare si cu totii la masa, sa vedem daca se poate ajunge la o astfel de situatie. Altfel ne vom trezi ca la un moment dat acest Guvern sau urmatorul Guvern va fi votat, va fi investit, nu vor fi anticipate.Nu poti sa schimbi sistemul electoral, sa schimbi regulile jocului brusc, cand esti in procedura. Este o chestiune paradoxala - cei care propun Guvernul nu voteaza Guvernul - e o absurditate totala, si cei care sunt in opozitie vor vota Guvernul. Doua absurditati, doua chestiuni care se bat cap in cap, dar pana la urma tot acolo vom ajunge, indiferent ce spunem", a adaugat liderul UDMR.Kelemen Hunor a subliniat ca doreste anticipate, "dar nu poate accepta o astfel de ordonanta de urgenta fara sa existe o dezbatere si o corectare a acelor puncte care nu sunt constitutionale"."Nu sustinem nici PSD, nici PNL, sustinem constitutionalitatea", a conchis el.Fata in fata cu motiunea de cenzura de miercuri, Guvernul Orban a avut marti o sedinta maraton, in care a adoptat nu mai putin de 25 de ordonante de urgenta in mai toate domeniile: electoral, sanatate, educatie, economie, afaceri interne, justitie, transporturi.Cea mai asteptata ordonanta, cea referitoare la organizarea alegerilor parlamentare, a fost prezentata de Ionel Danca, seful cancelariei premierului.Aceasta ordonanta de urgenta se refera la organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen si prevede, printre altele, posibilitatea votarii la orice sectie, indiferent de domiciliu, dar si dublarea numarului de parlamentari de diaspora."Ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen a fost adoptata. Vorbim despre extinderea prevederilor care au fost benefice si s-au dovedit a fi in avantajul cetatenilor care au dorit sa voteze la alegerile prezidentiale, respectiv trei zile de vot in diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie de votare, pentru a incuraja participarea la vot a cetatenilor romani, au fost incluse.De asemenea, a fost dublat numarul parlamentarilor pentru diaspora de la doi la patru senatori si de la patru la opt deputati. Necesitatea adoptarii e legata de faptul ca in eventualitatea unei situatii de organizare a alegerilor parlamentare inainte de termen exista un vid legislativ care trebuia reglementat", a explicat Ionel Danca.