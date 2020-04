Una din ordonantele militare semnate de Vela, contestata in instanta: Se face o discriminare!

Cazul a fost declinat la Curtea de Apel Bucuresti

Reclamanta solicita instantei sa suspende aplicarea articolelor 2 si 3 din ordonanta militara, deoarece s-a face o discriminare bazata pe motiv de varsta, in cazul interdictiilor instituite persoanelor de peste 65 de ani.Este vorba de urmatoarele articole:- Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/ gospodariei, este permisa numai in intervalul orar 11.00 - 13.00, strict pentru urmatoarele motive:a)care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice;b)care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;c), precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoanevarstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;d), in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective),cat si pentrunevoile animalelor de companie/domestice.- Circulatia persoanelor prevazute la art.2, in exteriorul locuintei/ gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11:00 - 13:00, daca aceasta se face in interes profesional ori pentru realizarea de activitati agricole.Procesul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti pe 27 martie. Deoarece era vorba de o ordonanta presedintiala (in termeni de tehnica juridica), cererea s-a judecat in regim de urgenta. La termenul din 30 martie, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti a declinat cazul la Curtea de Apel, instanta care judeca actele administrative emise de ministere.," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Dosarul urmeaza sa fie trimis la Curtea de Apel Bucuresti.Reclamanta arata in cererea de chemare in judecata ca prevederile privind persoanele care au peste 65 de ani ar incalca prevederile OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, Constitutia, Carta drepturilor fundamentale UE si normele de drept ruropean, facand trimitere la jurisprudenta Curtii de Justitie a UE."Art. 2 din Ordonanta militara nr.3/ 24 martie 2020 opereaza o discriminare bazata pe motiv de varsta, instituind pentru persoanele care au implinit 65 de ani restrictionarea circulatiei lor in intervalul orar 11-13, ca exceptie de la interdictia instituita de art.1 privind circulatia tuturor persoanelor.Incalca astfel dispozitiile art. 4 din OUG 1/1999, intrucat nu respecta dispozitia constitutionala a art. 53 alin.(2) care instituie conditia aplicarii nediscriminatorie a restrangerii dreptului la circulatie, instituit cu titlu general de art. 1 din Ordonanta militara.Incalca si conditia art. 53 alin.(2) a caracterului necesar, restrictia instituita de art. 2 nefiind necesara intr-o societate democratica, de vreme ce articolul 3 din Ordonanta Militara opereaza o discriminare subsidiara pe motiv de interes profesional in cadrul categoriei de varsta discriminate de art. 2 pe motiv de varsta.Incalca normele de drept european, cu aplicare prioritara conform art. 5 Cod Civil, art. 21 din Carta drepturilor fundamentale UE cu aplicare direct in baza art. 6 TUE, si jurisprudenta CJUE cu privire la nediscriminare, cu aplicare directa," se arata in cererea de chemare in judecata.Potrivit articolului 4 din OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta: "Pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, exercitiul unor drepturi si libertati fundamentale poate fi restrans, cu exceptia drepturilor omului si libertatilor fundamentale prevazute la art. 3*2, numai in masura in care situatia o cere si cu respectarea art. 53 din Constitutia Romaniei, republicata."Conform art. 53 din Constitutie,(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.De asemenea, art. 16 (1) din Constitutie arata ca "."Conform art. 21 din Carta drepturilor fundamentale UE, cu denumirea marginala, alin.(l): "Se interzice discriminarea de orice fel, bazata pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnica sau sociala, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice alta natura, apartenenta la o minoritate nationala; averea, nasterea, un handicap, varsta sau orientarea sexuala. "Duminica seara, prin Ordonanta Militara nr. 4/29 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, Vela a relaxat prevederile OM 2. Persoanele care au implinit varsta de 65 de ani pot sa paraseasca locuinta, in afara intervalului orar 11:00-13:00, in anumite conditii, potrivit articolului 1 al actului normativ.(1) Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11:00-13:00, daca aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natura medicala, precum tratamentele oncologice planificate, dializa etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute laalin. (1) se prezinta o declaratie pe propria raspundere completata in prealabil, care trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.(3) Circulatia persoanelor prevazute laalin. (1), in afara locuintei/gospodariei, este permisa si in intervalul orar 20:00-21:00, daca aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar in proximitatea locuintei/ gospodariei. Declaratia pentru acest interval orar nu este necesara atunci cand deplasarea se face in acest scop.