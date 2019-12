2020: Anul in care Romania da examenul maturitatii

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al platformei civice si politice PACT pentru Romania. Sebastian Burduja este si presedinte al organizatiei PNL din Sectorul 1.

Deloc intamplator, la trei "brucani" de la Revolutie, poporul a inteles ca este singurul responsabil pentru cei care ne conduc: deopotriva prin vot si prin neprezentare, soarta tarii este in mainile noastre. Nu a fost o revelatie usoara. A venit dupa tragedii care nu ar fi trebuit sa se intample, dupa derapaje majore ale unor indivizi ajunsi conjunctural in fruntea tarii, apoi dupa gratii, dupa o inversare flagranta a valorilor in societate, din cauza unor impostori care au primit prea multa putere.Poate asa trebuia sa fie. Pana la urma, unde sa vina lumina daca nu intr-o bezna a imposturii, incompetentei si hotiei?Caci mai sunt doua randuri de alegeri, ambele la fel de importante, care vor defini urmatoarele administratii locale si Parlamentul Romaniei. Rezultatul depinde de ce va face Romania la examenul maturitatii, unul pe care l-am mai picat in trecut (ultima data in 2016).In aceasta perspectiva, ma ingrijoreaza profund nerabdarea, intoleranta, ignoranta si calculele politicianiste ale unor forte politice. Pe de-o parte, cetateni care au rezistat ani la rand cu o guvernare toxica si au infruntat cu stoicism masuri luate pe genunchi cer acum miracole peste noapte.Acestia sunt fie din zona PSD ("era mai bine cu Dancila-Dragnea"), fie activisti ai unor partide de opozitie care au fugit de guvernare si acum speculeaza nerabdarea fireasca a romanilor, fie cetateni onesti dar complet dezamagiti ("nimic nu se mai poate face in tara asta") sau pur si simplu satui sa mai astepte ("ce tot face noul guvern?!"). O parte dintre ei nu inteleg ecuatia unui guvern cu doar 20% sprijin in Parlament, o parte se fac ca nu o inteleg.Cert este ca anumite lucruri se pot face, mai repede sau mai greu, unele se pot face doar partial, iar unele nu se pot face deloc in actualul context. Tineti minte un singur numar: 46,5%. Atat a primit in parlament PSD de unul singur dupa votul romanilor din 2016 - mai bine zis, dupa absenta la vot.Dupa ani de improvizatii si carpeli dupa ureche, e momentul sa apreciem un alt fel de mod de a conduce tara: unul responsabil, asezat, cu decizii asumate si transparente. Trebuie sa intelegem ca orice masura, oricat de buna ar putea fi, daca nu e luata dupa analize temeinice si consultari, poate genera panica si haos. Ca poti sa faci rau vrand sa faci bine. Si ca una este sa iti dai cu parerea de pe margine si alta este sa fii in arena, sa ai acces la toate datele problemelor, sa intelegi cati oameni ar putea fi afectati si sa trebuiasca sa gasesti cea mai buna solutie pentru fiecare in parte.Si totusi, s-au intamplat multe lucruri in ultima luna si jumatate de guvernare liberala. Cateva exemple rapide. Intram in 2020 cu buget, fara split TVA si fara majoritatea masurilor devastatoare pentru economie introduse de PSD prin OUG 114. Pietele financiare si investitorii au incredere in acest guvern, deficitul a fost acoperit cu imprumuturi la dobanzi in scadere, ceea ce spune totul.S-au rezolvat, rand pe rand, cerinte importante ale electoratului: abrogarea recursului compensatoriu, desecretizarea dosarului 10 august, masuri urgente pentru stoparea defrisarilor si exporturilor ilegale de lemn. Urmeaza pensiile speciale si alegerile locale in doua tururi, pentru care PNL are proiecte in Parlament, dar si Sectia Speciala, unde a fost depus deja un memorandum privind desfiintarea. In plus, guvernul a functionat, ceea ce in sine este o performanta dupa prapadul ultimilor ani: salariile si pensiile au fost platite la timp, facturile au fost achitate (inclusiv din urma), investitiile au fost deblocate, drepturile cetatenilor au fost respectate.Nerabdarea este de inteles, dar: o majoritate fragila in Parlament, negocieri permanente cu parteneri politici sensibili, cu cerinte uneori total opuse si mult, mult rau de indreptat rapid.Ce va fi in 2020? Va fi bine - si nu e doar un slogan. Desi sunt un optimist incurabil, stiu si pe ce ma bazez, chiar daca voi fi acuzat de subiectivism. Pe de-o parte, ma bazez pe oamenii care sunt acum in guvern, pe care ii cunosc personal si stiu foarte bine ca muncesc zi si noapte pentru a lasa in urma o tara mai buna. In acest ritm nebun de lucru, se mai intampla si greseli. E normal, politica e facuta de oameni. Conteaza insa ca exista integritate, bune intentii, competenta si disponibilitate de a asculta si de a indrepta. Pe fundamentul acestor principii, cred ca asistam, intr-un timp foarte scurt si in conditii extrem de complicate, la cel mai performant act de guvernare pe care l-a avut Romania in ultimele trei decenii.Obiectivul principal a fost si ramane readucerea normalitatii in activitatea guvernamentala prin ritmul de lucru, dar si printr-un alt tip de atitudine in rezolvarea problemelor. Si aici cred ca putem spune, ca bilant de etapa: misiune indeplinita.Totodata, ma bazez pe intelepciunea romanilor care vad dincolo de fake news si de politicianisme ieftine. Romanii inteleg situatia grava in care tara a fost lasata acum cateva luni de zile, dar si faptul ca nimic major nu s-a schimbat (inca) in parlament.Sunt convins ca borna 2020 va insemna astfel trecerea cu brio a examenului de maturitate pentru Romania libera. Cu o guvernare stabila, performanta si corecta, in orizontul 2020-2030 putem (re) construi o tara cu adevarat normala, o tara in care sa reunim milioanele de familii de romani imprastiate azi in lumea larga. La multi ani, romani! La multi ani, Romania!