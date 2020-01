Bumerangul

Ziare.

com

In discutie au fost asumarea raspunderii pentru transportul scolar si cea privind concursul de admitere la INM. Niciuna dintre ele nu a avut probleme de constitutionalitate pe fond, intrinseca, deci nimeni nu a avut nimic impotriva reglementarilor in sine. Ci strict probleme de constitutionalitate extrinseca, adica nu indeplinesc conditiile stabilite in jurisprudenta CCR pentru angajarea raspunderii guvernului.Surse din cadrul CCR au explicat ca ar fi vorba de neindeplinireaIn cazul transportului scolar inteleg ca lipsea si avizul CES, adica o neglijenta importanta.. CCR nu a avut nimic cu naveta copiilor, ci cu modul in care guvernul a inteles sa intervina in privinta ei.Eu cred ca decizia este corecta, iar discutia nu are nimic in comun cu subiectul in sine al actului normativ. Este vorba despre reguli.Angajarea raspunderii guvernului este o procedura constitutionala, desigur, dar exceptionala ca modalitate de adoptare a unei legi, pentru ca reprezinta o derogare de la procedura ordinara care include niste pasi procedurali si, desigur, dezbatere.Tocmai de aceea ea nu trebuie sa fie abuziva. Si sa ne amintim ca prima angajare a raspunderii pe motiv ca exista deja proiect de lege pe aceeasi tema pe rolul Parlamentului a fost pentru Legea Educatiei Nationale in timpul guvernului Boc.Si principial asa este corect. Veti spune ca astazi aceasta este singura cale a unui guvern minoritar sa isi treaca legile si poate parea legitim. DarCum ar fi? Ar fi un fel de dictatura.Astazi in discutie este un guvern PNL si sigur ca simpatizantii lui nu au nimic impotriva acestui tip de angajare a raspunderii.In plus, cred ca PNL face rau ca repeta si repeta ca angajarile vor fi folosite pentru a provoca PSD sa depuna motiune de cenzura, sa rastoarne guvernul si sa inceapa astfel procedura anticipatelor. Pentru ca asta pune angajarile de raspundere sub semnul unui abuz, ceea ce nu mi se pare deloc in regula, pentu ca incalca principiul colaborarii loiale intre institutii si al exercitarii atributiilor cu buna-credinta.Ne tot plangeam ca se abuzeaza de OUG-uri. Acum incepe abuzul de angajari?PSD a calcat totul in picioare si a lasat in urma o tara in haos. In aceste conditii, cred caSi daca am avut incredere cand Livia Stanciu si Simina Tanasescu au aparat regula in fata PSD, nu pot decat sa ma inclin cand o apara si in fata PNL. Si nu mi-as dori ca la fel ca judecatorii pesedisti sa se dea dupa vremuri si interesul politic.Iar scandalul tinde sa devina international. N-as trata cu superficialitate sesizarea de catre APCE a Comisiei de la Venetia pe modificarile legislatiei electorale, tot prin angajare de raspundere.Si nu e vorba doar despre trecerea la doua tururi foarte aproape de scrutin, cat despre prevederea potrivit careia trebuie sa ai viza de flotant cu minimum 60 de zile inainte de scrutin pentru a vota in localitatea de resedinta. Pentru ca aceasta este o restrangere de drepturi fata de forma actuala, ceea ce Comisia de la Venetia interzice sa se intample cu mai putin de un an inainte de scrutin. Iar Comisia de la Venetia nu trebuie sa fie buna doar cand apara legile justitiei din Romania.Da, este foarte adevarat ca in aceste conditii soarta guvernului e imposibila: fara majoritate in Parlament, cu bombe in buget, cu limite pentru angajarea raspunderii si in an electoral. Dar nimic din toate acestea nu era imprevizibil. Dimpotriva, as spune, era perfect previzibil.Si exact de aceea singura sansa era ca atunci sa inceapa procedura pentru anticipate cu pretul de a o mai lasa pe Dancila doua luni premier interimar. Pierdeam doua luni si castigam anul acesta. Dar daca tot nu s-a intamplat asa, ar fi totusi necesar ca macar bumerangul sa nu plece din mana acestui guvern pentru a reveni de la PSD mai tarziu.