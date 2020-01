Ciolacu: Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si de la UDMR pentru ca motiunea sa fie votata

Ziare.

Ciolacu mai spune ca in prezent nu exista suficiente voturi pentru ca motiunea sa fie votata."Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si de la UDMR. Azi de dimineata am avut o intalnire, am vorbit cu liderii de grup de la UDMR, am inceput sa strangem semnaturile. Presupun ca o sa se termine aceasta procedura. Este o motiune serioasa si chiar dorim sa treaca aceasta motiune. Nu avem un scop politic, cand am depus aceasta motiune, nici noi, nici UDMR. Nu avem un program politic, dorim sa stopam un lucru care nu se face niciunde intr-o tara dezvoltata, mai ales intr-o tara membra a Uniunii Europene.Nu ai dreptul sa schimbi legile electorale, sa schimbi regulile in timpul jocului. Asta nu inseamna ca nu suntem pregatiti de orice varianta. Asta nu inseamna ca o sa ne continuam demersurile atat in Romania, la institutiile din Romania, dar si in continuare la toate institutiile europene. Mai mult, exista o hotarare a Comisiei de la Venetia, de buna practica europeana, care spune foarte clar ca nu ai voie sa schimbi legile electorale (...).Mai mult, orice hotarare si recomandare a Comisiei de la Venetia devine decizie a CCR, lucru care s-a si intamplat (...). Vom lupta toate variantele, toate partile sa aparam democratia din Romania", a afirmat Marcel Ciolacu vineri seara, intr-o conferinta de presa la finalul conferintei de alegeri la PSD Arges.El a sustinut ca este atributul Parlamentului acela de a schimba pachetul de legi electorale, dar si ca in mod "categoric" va ataca la CCR decizia Guvernului.Intrebat daca are discutii si cu Victor Ponta pentru sustinerea motiunii de cenzura, Ciolacu a precizat ca are astfel de discutii cu liderul Pro Romania.Intrebat ce se va intampla daca va trece motiunea de cenzura, liderul PSD a raspuns ca nici PSD nici UDMR nu vor propune un prim ministru "deoarece nu avem un program de guvernare", aratand ca este "suficient" faptul ca PNL a venit la guvernare fara a avea un program si "simtim cu totii costurile"."Nici PSD-ul, nici UDMR-ul nu vor propune un prim ministru deoarece nu avem un proiect politic si nu avem un program de guvernare. Cred ca e suficienta experienta guvernarii PNL fara un program de guvernare coerent si vedem cu totii si simtim, mai ales, cu totii costurile.Este varianta unui guvern de uniune nationala, pana in noiembrie cand sunt alegerile la termen, nu intelegem acest moft de a face alegeri cu doua, trei luni sau patru-cinci luni inainte de alegerile care sunt la termen, presedintele Romaniei are atributul de a desemna un prim ministru si cred ca intram intr-o logica constitutionala si democratica", a mai afirmat Ciolacu.Ciolacu a mai spus ca "te poti juca cu multe cand esti la guvernare, dar sub nicio forma cu pachetul de legi electorale".Liderul interimar al PSD a catalogat drept "baliverne" ideile conform carora PSD s-ar teme de alegeri anticipate, spunand ca "teama este in alta parte".Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a afirmat ca revenirea la alegerea primarilor in doua tururi este o decizie potrivita si ca sprijina guvernul in acest demers."Guvernul a decis sa isi angajeze raspuneerea pentru alegerea primarilor in doua tururi, se doreste revenirea la alegerea in doua tururi care este o alegere foarte potrivita. Ii sprijin total in acest demers. Este calea corecta de alege a unui primar, astfel incat jumatate plus unul dintre alegatori sa aleaga persoana care va fi primar", a spus Iohannis.