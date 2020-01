Comisia de la Venetia, sesizata la initiativa PSD sa emita un punct de vedere pe modificarile electorale propuse de Guvernul Orban

Ziare.

Anuntul a fost facut de deputatul USR Iulian Bulai."Comisia de la Venetia a fost solicitata sa emita un punct de vedere pe modificarile legislative pe legea electorala schimbata astazi prin asumarea raspunderii guvernamentale de catre Guvernul Orban in Parlamentul Romaniei.Decizia a fost luata in urma cu cateva minute de catre Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Si eu fac parte din aceasta comisie, dar nici eu nici Titus Corlatean, deputat PSD (senator - n.red.), nu am votat, fiind ambii in conflict de interese in aceasta speta", a scris Bulai pe contul sau de Facebook.Guvernul a venit azi in fata Parlamentului pentru a-si asuma raspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi , dupa ce in sedinta de marti au fost adoptate mai multe amendamente.Cele mai importante dintre ele vizeaza perioada pentru care este permis votul persoanelor cu viza de flotant - 60 de zile, reducerea numarului de semnaturi pentru depunerea candidaturilor de la 1% la 0,5% din lista electorala din localitatea respectiva, reprezentarea in birourile electorale si acreditarea observatorilor.Premierul Ludovic Orban a explicat in fata Parlamentului ca a luat decizia de a schimba Legea electorala "pentru a permite cetatenilor sa isi aleaga primarii printr-un sistem care sa confere legitimitate celor alesi".Titus Corlatean (PSD) a anuntat, in urma cu doua saptamani, ca a sesizat la Paris, la reuniunea Comisiei de monitorizare a statelor membre apartinand Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, "in mod exceptional, desi acest punct nu era pe ordinea de zi, situatia grava si acest abuz de putere pe care guvernarea PNL Orban il comite in Romania prin modificarea legislatiei electorale in materie de alegeri locale, cu doar patru luni inainte de alegeri".Prim-ministrul Orban spunea la acel moment ca social-democratii se fac de ras cu aceasta sesizare.