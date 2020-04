De cand se ocupa "Institutul Matei Bals" cu guvernarea tarii?

Ziare.

Interventia institutiei prezidentiale era nu numai de asteptat dar si foarte necesara, mai ales ca incepuse sa se creeze o imagine fantezista atat cu privire la cazarea varstnicilor, cat si la alte nazbatii promovate prin acelasi program.Cu toate acestea, chiar daca a fost pusa la punct acea parte pe care era de asteptat s-o clarifice presedintele tarii, problema insasi nu mi se pare ca se opreste aici. Nu ma pot linisti cu ideea ca "Programul" ar fi rasarit din senin, ca rezultat al unei nopti de insomnie care tulbura mintea navalnica a unui om cu imaginatie.Citesc inca o data documentul aparut sub antentul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" si imi pun cu toata seriozitatea o cunoscuta intrebare:? S-a ostenit oare cineva sa astearna pe hartie noua pagini de reguli si recomandari, fara niciun alt scop, decat acela de a se baga singur in seama?Sa fim seriosi, respectivul document, aparut sub antetul celor care lupta cu bolile infectioase, pare sa fie preocupat mai mult de atributiile Institutiilor centrale ale statului, Guvern, Parlament, Presedintie, decat de propriile atributii, privind imunologia. Ba chiar nu se sfieste sa stabileasca atributii de coorodare pentru CSAT.Mi se pare suspect. De altfel, facsimilul aparut in spatiul public nu avea nicio semnatura, nici vreun numar de inregistrare si doua zile s-au scurs fara sa fie asumat sau infirmat, de parca cineva ar fi fost interesat ca sa pluteasca totul in ceata.Intrebati la obiect, ministrul sanatatii si doctorul A. Rafila, expert inernational si, printre altele, sef al laboratorului de profil din respectivul Institutut, au raspuns la modul general, fara referire concreta la document, desi aveau ocazia.Abia marti, intrebat din nou, ministrul Nelu Tataru s-a delimitat clar de faimosul "Program Matei Bals", in momentul cand a fost intrebat daca autorul are interese politice:. Bine - ma intreb eu - dar daca cineva greseste, n-ar fi normal ca altcineva sa faca o investigatie serioasa ca sa aflam cu totii cine si de ce incearca?La 48 de ore de la aparitia in spatiul public, reprezentanti ai Institutului Matei Bals si-au asumat documentul: "Este un draft de lucru de acum doua luni de zile. A fost intocmit in cadrul Institutului, dar v-am spus, in februarie, si a fost un draft. Pe baza acestui draft si pe baza altor propuneri s-a construit, ca sa zic asa, metodologia de lucru care a fost dupa aceea pusa in vigoare. (...) Evident ca au fost mai multi, cam tot ce este in conducerea Institutului acum (cei care l-au intocmit - n.r.)". Lucrurile par si mai incurcate: de ce intreaga conducere a unui institut de boli infectioase, in loc sa se dedice masurilor pentru limitarea pandemiei, cercetarilor de laborator pentru combaterea virusului, pentru crearea unui vaccin sau unui antidot, propune urmatorii pasi de urmat, pentru altii:Un om normal nu-si poate inchipui ca pentru asa ceva a fost creat institutul de boli contagioase, ca sa stabileasca cum se constituie guvernele in Romania, din cine sunt formate ele si in cat timp se executa deciziile ministeriale.Acelasi om normal ramane cu atat mai perplex, cu cat citeste ce-si propune "autorul programului" ceva mai departe, cu pretentiosul titluNu voi cita mai mult. Nici nu ma ingrijoreaza nazbatiile redactate, dar ma ingrijoreaza sa observ ca citesc printre randurile "Programului" idei de sorginte comunista, pe care le credeam definitiv abandonate.Livrarea gratuita de catre stat a utilitatilor (apa, energie, canal, salubritate) face parte din aceasta categorie. Este o promisiune fara acoperire, dar politicianista, si de un populism extrem. Ce poate fi mai populist, decat ce-i gratis?Tot de comunism imi aminteste si "rechizitionarea marfurilor din depozite" (pag.8), punerea lor la dispozitie (nu se precizeaza la a cui dispozitie), inrolarea ONG-urilor pentru preluarea sarcinilor de home delivery, constituirea de "pachete tip" cu alimente pentru unele categorii de populatie, introducerea "bonurilor de carburant" (rationalizare???) la nivel de guvern pentru posesorii de autovehicule si multe altele. Foarte multe. Multe si fara acoperire.Ce poate fi mai neacoperit, decat penultimul paragraf din pagina 8, scris ca pentru campania electorala:Retorica aminteste de "Conu' Leonida", care-i explica sotiei sale, Efimita, avantajul regimului republican:Insasi folosirea brusca in cadrul "Programului" a sintagmei, uitata de trei decenii, lasa de inteles ca ideea este orchestrata politic. Recitind toate "binefacerile" oferite noua, fara nicio explicatie cu privire la sursele de finantare, imi amintesc de programul de guvernare Dragnea-Olguta-Valcov, ceva la fel de populist, tot fara surse si la fel de imposibil.In opinia mea, documentul aparut sub antetul Institutului Matei Bals nu are si n-a avut scopul de combatere a pandemiei si efectelor ei.Si cred ca, asa cum spuneam la inceput, capitolul nu este inca inchis. Chiar daca pesedintele ne-a linistit, dandu-ne asigurari ca nu se va lua acea masura aberanta cu "sechestrarea" varstnicilor, cineva ar trebui sa ne explice cine este responsabil pentru ca intreaga conducere a celei mai importante institutii din Romania in lupta cu pandemia s-a ocupat in acest timp critic pentru tara noastra sa umple noua pagini cu propuneri populiste, de administrare a tarii si organizare a societatii, intr-un an electoral.