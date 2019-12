Dupa Anul sperantei, sa urmeze cel al Gandurilor implinite

Ziare.

Trebuia sa fie anul lor. Anul in care urma sa se insoare Dragnea, cu toate televiziunile de fata. Anul in care Iordache sa termine de ingenuncheat justitia. Dana Garbovan ministru, un vis efemer. Pareau ca au toate cartile: majoritatea in Parlament, CCR, CSM, Sectie speciala de anchetat magistrati incomozi, putere in teritoriu, presa aservita.Si, totusi, nu a fost asa. Iata ca astazi avem un guvern liberal, un presedinte la fel, un comisar european decent. Si pe Codruta Kovesi procuror european.Oamenii normali au facut posibil acest lucru. Romania tacuta, care are printre cele mai multe ore lucrate din Uniunea Europeana. Oameni cinstiti care s-a scuturat de impostorii rosii care s-au crezut, iarasi, vatafi peste tara.Au fost ajutati de exemplul Diasporei. Mobilizarea de la europarlamentare pare inca incredibila. Cozile de ore in sir, pentru o tara in care drepturile infractorilor sa nu fie prioritate nationala.A urmat caderea guvernului PSD. Cine ar fi crezut? Pentru prima data dupa '89, Dreapta a castigat detasat alegerile prezidentiale. A fost clar inca din primul tur . Iarasi Diaspora s-a mobilizat exemplar. Au fost alegeri frumoase, in care romanii de pretutindeni au regasit bucuria intalnirii cu autoritatile romane. Aproape un milion de votanti, niciun incident. O sarbatoare civica. Peste 90% au votat pentru continuarea schimbarii. Cifre mari, care obliga foarte mult.L-am intrebat pe presedintele PNL Diaspora, senatorul Viorel Badea, ce va urma in 2020: "Sper ca Diaspora sa primeasca o recunoastere politica in Parlament, asa cum i se cuvine de drept. Am initiat un proiect de lege care va dubla numarul de parlamentari care sa reprezinte romanii de pretutindeni. De asemenea, vor fi locuri eligibile, pentru cei care doresc sa revina in tara, pe listele pentru alegerile locale".Europarlamentarul Clotilde Armand, de la USR, ne-a declarat ca "respect enorm comunitatea de romani din strainatate, fiecare roman ar trebui sa faca asta". Iar pentru "generatia noastra de politicieni si de cetateni pe care ii reprezentam, "Diaspora inapoi acasa" trebuie sa fie principalul obiectiv politic".Inca nu umbla cainii cu bretzel in coada. Dar incep sa fie create conditiile pentru o Romanie normala. S-a abrogat miselescul recurs compensatoriu, se va desfiinta SS. Dar apoi apare cazul Tandarei si vedem ca justitia, atat de aparata, atat de privilegiata, este departe de a performa. La 30 de ani de la Revolutie, acel dosar ne-a fost pus in brate de catre institutiile europene, altfel era inchis. Grefierii fac greva pentru pensie speciala. Visul unui aparat bugetar clientelar, fara repere morale.Iar tara este inca plina de Beurani, de Lucani si de Badalai. Ca se te poti intoarce, trebuie sa plece mai intai ei. Se poate. Este greu, dar se poate. Politica economica nu mai este la cheremul unor ageamii, precum Orlando si Valcov. Anul se incheie cu desfiintarea rusinosului Institut fantoma al Revolutiei romane, de unde luau niste bani tocmai cei urmariti pentru crimele de la Revolutie: Iliescu si Voican-Voiculescu.Sunt foarte multe de facut. 2020 trebuie sa fie anul schimbarilor. Anul bunelor intentii duse pana la capat. Sa ne dorim succes. Ganduri bune tuturor!