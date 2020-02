Executivul si-a publicat Codul de Conduita. Ce nu au voie sa faca ministrii (Document)

Principii generale

Conform unui comunicat de presa al Guvernului remis, astfel este indeplinita o recomandare dintre cele incluse in Mecanismul de Cooperare si Verificare."Aceasta este una dintre cele doua recomandari cu relevanta pentru activitatea Guvernului, care ar fi trebuit implementate pana in octombrie 2019, respectiv pana la precedenta misiune de evaluare.O noua misiune de evaluare va avea loc in perioada 10-12 februarie 2020, expertii Comisiei Europene urmand sa aiba intalniri cu reprezentantii institutiilor responsabile in ariile vizate de MCV", potrivit sursei citate.Astfel, principalul obiectiv al Codului de Conduita este "asigurarea exercitarii demnitatii publice de membru al Guvernului in conditii de integritate, impartialitate si transparenta, ca mijloc de promovare a unei bune guvernante, element important al democratiei".Documentul prevede si principiile pe baza carora membrii Executivului isi exercita mandatul:1 - Membrii Guvernului isi exercita mandatul in conformitate cu principiul separatiei si echilibrului puterilor, in cadrul democratiei constitutionale, cu respectarea independentei Justitiei, pe baza colaborarii loiale intre autoritati/ institutii;2 - Conduita membrilor Guvernului Romaniei este guvernata, de asemenea, de urmatoarele principii:- suprematia Constitutiei si a legii- prioritatea interesului public- profesionalismul si exemplul personal- integritatea morala- transparenta in exercitarea demnitatii publiceTotodata, documentul mai prevede ca membrii Executivului "au obligatia sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in spiritul bunei-credinte si cu respectarea eticii profesionale".In plus, acestia "au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si institutiilor publice".La art. 6 al documentului citat este evocat. Astfel, membrii Guvernului:- isi desfasoara intreaga activitate prin valorificarea pregatirii de specialitate, precum si a experientei acumulate in domeniile pe care le coordoneaza;- au obligatia de a-si indeplini mandatul cu competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;- au obligatia sa asigure prin atitudine, limbaj, conduita si tinuta, bunul mers al activitatilor desfasurate in cadrul Guvernului, precum si solemnitatea specifica demnitatii publice;- trebuie sa aiba o tinuta vestimentara decenta si sa nu foloseasca expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase;- sunt obligati sa asigure o buna gestionare si ocrotire a proprietatii publice si private a statului, sa evite producerea oricarui prejudiciu;- au obligatia sa foloseasca bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente demnitatii publice exercitate;- trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.La art. 7,, este prevazut, intre altele, ca membrii Executivului "nu accepta, direct sau indirect, niciun fel de cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influenta sau care ar putea sa fie percepute ca influentand exercitarea atributiilor ori performanta indeplinirii indatoririlor specifice mandatului".In plus, acestia sunt obligati sa declare orice situatie care ar putea genera conflict de interese sau incompatibilitate. De asemenea, le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale.In ce priveste transparenta in exercitarea demnitatii publice, membrii Guvernului au obligatia de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, "in vederea mentinerii increderii publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice pe care le reprezinta".Referitor la relatia cu mass-media, aceasta se asigura prin intermediul structurilor specializate de la nivelul Executivului si al institutiilor reprezentante de membrii acestuia."Membrii Guvernului invitati la dezbateri publice de orice natura, in calitate oficiala, au obligatia sa prezinte pozitia oficiala asumata de Guvernul Romaniei.In cazul in care nu exista o pozitie oficiala a Guvernului, membrii au obligatia sa faca cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al Guvernului", mai prevede Codul de Conduita.Sesizarile privind incalcari ale acestui cod se aduc la cunostinta premierului, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului (SGG).