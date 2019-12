Guvernul a desfiintat institutul condus de Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, care se ocupa cu studierea Revolutiei Romane

Ziare.

"Domnule prim-ministru, va rog sa fiti de acord cu introducerea pe ordinea suplimentara cu un proiect de ordonanta de urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, condus de primul presedinte, de Ion Iliescu", a spus secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase.Reactia premierului Ludovic Orban a fost scurta: "Aprob".Institutul Revolutiei Romane s-a aflat in centrul unui scandal dupa ce a decis organizarea unui concert in 22 decembrie, gest calificat de mai multe organizatii civice drept o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora.Ulterior, Grupul pentru Dialog Social a cerut desfiintarea imediata a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.Institutul are ca obiect de activitate analiza stiintifica a premiselor, desfasurarii si efectelor - in plan politic, economic si social - ale Revolutiei romane din decembrie 1989, in scopul realizarii unei imagini documentate, obiective si cuprinzatoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporana a tarii noastre.Conducerea Institutului Revolutiei Romane este asigurata de un "Colegiu National", alcatuit din personalitati reprezentative ale revolutiei romane, printre care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si Petre Roman.