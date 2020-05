Guvernul a adoptat proiectul de lege care reglementeaza starea de alerta

Domeniul Sanatatii

Este vorba despre un act normativ care vizeaza starea de alerta, in care Romania va intra din 15 mai, odata ce va fi incheiata starea de urgenta."Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru protejarea vietii cetatenilor in perioada urmatoare, pentru reglementarea starii de alerta care va fi instituita dupa terminarea starii de urgenta.In absenta unor reglementari clare de lege, in acest context, atat viata romanilor, cat si sanatatea lor ar putea fi puse in pericol. Proiectul a fost trimis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare in regim de urgenta", a anuntat Danca in briefing-ul de presa sustinut dupa sedinta Executivului."O sa va prezint cateva dintre prevederi. In mare parte sunt chestiuni care au fost reglementate pe perioada starii de urgenta si care vor fi continuate in perioada starii de alerta si care necesita o reglementare la nivel de lege adoptat in Parlament.Sunt prevazute reglementari in ce priveste desfasurarea unor activitati economice si sociale in context", a explicat Danca.El a anuntat ca restaurantele ramana inca inchise pentru clienti."In domeniul economic, va fi permisa organizarea activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, asa cum sunt cele de tip drive in, room service sau livrare la clienti.Tot in domeniul economic, pe perioada starii de alerta, se pot suspenda activitatile de comercializare cu amanuntul si serviciile in centrele comerciale, cu cateva exceptii: vanzarea produselor electronice si electrocasnice, daca operatorii asigura livrarea la domiciliu,Aici sunt prevazute cateva exceptii pentru operatorii economici care isi desfasoara activitatea in centre comerciale, precum ingrijire personala, curatatorie, cabinete stomatologice, optica medicala si altele", a anuntat Ionel Danca.De asemenea, el a precizat ca, in domeniul Sanatatii se pastreaza una dintre prevederile actuale: "pe durata starii de alerta posturile vacante din Ministerul Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea acestui minister pot fi ocupate de personal contractual fara concurs, daca durata angajarii nu depaseste starea de alerta"."Tot in domeniul sanitar, pe durata starii de alertaDe asemenea, autoritatile pot plafona preturile la medicamente, vaccinuri, dezinfectant si alte materiale sanitare", a mai explicat seful Cancelariei premierului.Referitor la domeniul muncii si protectiei sociale, Danca a spus ca valabilitatea contractelor colective de munca se prelungeste in starea de alerta, dar si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.Programul bugetarilor va fi decalat: "In institutiile publice centrale si locale, dar si in cadrul companiilor nationale la care capitalul social e detinut de stat cu peste 50 salariati - e obligatoriu sa fie instituite programe individualizate de munca, sa se asigure un interval de o ora la inceperea si terminarea programului de munca"."De asemenea, autoritatile competente pot dispune masuri de protectie si preventie pentru angajatii aflati in situatii vulnerabile. In acelasi domeniu, institutiile si autoritatile pot angaja personal fara concurs, in contextul starii de alerta, pe perioada determinata de 6 luni", a mai declarat Ionel Danca.In domeniul Transporturilor, in proiectul de lege sunt prevazute "reglementari care permit autoritatilor sa impuna masuri restrictive in transportul aerian, rutier, feroviar prin ordin comun al ministrului Transporturilor si pe baza deciziilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU)".In domeniul Educatiei, lucrurile nu se schimba: "De la inceputul starii de alerta unitatile de invatamnt preuniversitar organizeaza activitati de educatie in mediul online si unde acest lucru nu este posibil, autoritatile au obligatia de a asigura resurse educationale pentru elevii care nu au acces la tehnologie"."In baza hotararilor CNSSU si prin ordin comun al ministrului Educatiei se vor institui masuri pentru desfasurarea activitatilor in unitatile de invatamant in scopul finalizarii anului scolar 2019 - 2020, dar si pentru pregatirea anului scolar 2020 - 2021, in mod special pentru examenele finale in perioada 2 - 12 iunie 2020", a completat Danca.- revenim cu detalii -