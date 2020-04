Guvernul aloca 200 de milioane de lei unei campanii de informare. Danca spune ca e un mecanism de sprijin pentru mass-media

Ziare.

Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a precizat ca aceasta campanie reprezinta si o forma de sprjin pentru mass-media care are serios afectate veniturile din publicitate in aceasta perioada."Guvernul a decis realizarea unei campanii de informare publica. Aceasta campanie de informare publica reprezinta, in acelasi timp, un mecanism de sprijin pentru industria mass-media si jurnalistii din Romania care in aceasta perioada au veniturile din publicitate afectate in mod semnificativ si, in absenta derularii unei astfel de campanii, practic functionarea lor ar fi puternic afectata cu consecinte extrem de grave in ceea ce priveste functia lor de asigurare a unei informari corecte a cetatenilor.Din punct de vedere al Guvernului, aceasta masura este un mecanism de sprijin pentru asigurarea accesului la informare corecta si echilibrata pentru cetateni in aceasta perioada", a anuntat, Ionel Danca, joi seara, dupa sedinta de Guvern.Danca a precizat ca decizia a venit dupa consultarile pe care Guvernul le-a avut cu jurnalisti si structurile asociative din publicitate."In urma acestor consultari, la propunerea acestor structuri asociative, a fost instituit un mecanism cu criterii clare, obiective, transparente de alocare a fondurilor pentru derularea acestei campanii. Vorbim despre un buget alocat de maxim 200 de milioane de lei pentru derularea campaniei pentru o perioada de patru luni", a explicat Danca.Potrivit acestuia, 53% din acest buget este alocat pentru zona de presa tiparita, online, locala, regionala sau pentru statii TV si radio locale si regionale. 47% din acest buget este alocat pentru desfasurarea campaniei la nivelul televiziunilor nationale."Campania urmeaza sa se desfasoare in mod transparent, printr-o aplicatie informatica dezvoltata de Autoritatea pentru digitalizarea Romaniei si gestionata de Secretariatul General al Guvernului", a mai spus Danca.Potrivit acestuia, va exista o platforma unde vor fi incarcate cererile de participare la campanie, fiind ulterior publicat un raport cu sumele alocate pentru fiecare furnizor media si conditiile contractuale de participare la aceasta campanie.