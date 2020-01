Guvernul ar putea adopta, joi, OUG pentru amanarea majorarii alocatiilor pentru copii (Surse)

600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;

600 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

Ziare.

com

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti, ca legea promulgata de presedintele Iohannis va fi completata de o ordonanta de urgenta a Executivului pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a masurii privind dublarea alocatiilor pentru copii pana la prima rectificare bugetara din acest an.Ea a adaugat ca toate majorarile alocatiilor pentru copii sunt legate de PNL, iar datorita partidului acestea au fost indexate, incepand din acest an, cu rata inflatiei. Vicepremierul a mai precizat ca Guvernul va gasi resursele financiare pentru dublarea alocatiilor. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede dublarea alocatiei de stat pentru copii, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap."Legea intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta se publica in Monitorul Oficial", arata documentul promulgat de seful statului.Prin urmare, actul normativ presupune majorarea cuantumului alocatiei de stat pentru copii astfel: