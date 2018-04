Guvernul le mai da o zi libera bugetarilor - pe 30 aprilie

Ziare.

com

"Guvernul va stabili azi ca data 30 aprilie 2017 sa fie libera pentru salariarii din sectorul public, avand in vedere ca marti, 1 Mai, este zi libera nelucratoare, potrivit Codului Muncii. Prevederea nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta", a declarat Viorica Dancila.Premierul a precizat ca ziua libera va fi insa recuperata."Pentru a recupera ziua libera, institutiile publice vor opta fie pentru desfasusarea activitatii in regim normal de lucru sambata 5 mai, fie pentru prelungirea timpului de lucru, zilnic, pana la data de 11 mai", a mai spus premierul Viorica Dancila.Romanii au avut parte de 4 zile de minivacanta si de Paste, dupa ce Vinerea Mare a fost declarata si ea zi libera.Potrivit Codului Muncii,Acestea sunt:- 1 si 2 ianuarie;- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;- Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti;- 1 mai;- 1 iunie;- prima si a doua zi de Rusalii;- Adormirea Maicii Domnului;- 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;- 1 decembrie;- prima si a doua zi de Craciun.I.O.