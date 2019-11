Guvernul Orban a trecut de Parlament. Urmeaza juramantul la Cotroceni, iar Dancila pleaca acasa

LIVE TEXT

Guvernul Orban a trecut, cu 240 de voturi pentru si 0 impotriva.

Exista cvorum in Parlament.

************

Ziare.

com

"Va multumesc si aveti incredere in noi", a spus Orban dupa aflarea rezultatului.Urmeaza acum ca membrii Guvernului sa depuna juramantul de investitura in fata presedintelui Klaus Iohannis iar apoi isi pot prelua mandatul.Printre cei prezenti in sala si care au acordat un vot de investitura noului Executiv s-au aflat si cativa parlamentari Pro Romania, precum si senatorul PSD Eugen Gioanca. Asta cu toate ca liderii celor doua formatiuni, Victor Ponta si Viorica Dancila, i-au amenintat cu excluderea pe cei care sustin Guvernul Orban.Inainte de sedinta din Parlament, Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin, doi dintre cei trei prim-vicepresedinti ai partidului Pro Romania, au anuntat ca vor vota pentru investirea guvernului pentru ca e nevoie de stabilitate."Au fost negocieri, nu s-a ajuns la un consens. Majoritatea parlamentarilor din partid nu vor veni la vot, dar sunt cateva persoane care vor participa. 6, 7 sau 8 parlamentari vor fi prezenti. Suntem pentru o tara care sa aiba un guvern, care sa contribuie la rezolvarea blocajelor. Suntem consecventi, am votat pentru demiterea Guvernului Dancila, azi votam pentru investirea noului guvern", au spus Constantin si Cimpeanu.- La ora 19.00 noul guvern va depune juramantul in fata presedintelui Klaus Iohannis.- Ludovic Orban este chemat la tribuna sa sustina un discurs. "Va multumesc si aveti incredere in noi", a spus Orban.- Surse citate de televiziunile de stiri anunta ca Guvernul Orban a trecut, cu 240 de voturi pentru., incepe numararea bilelor., fiind aplaudat de cei din sala.Acesta este secret, prin bile. In acelasi timp se face si prezenta, prin apel nominal.- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a cerut verificarea cvorumului de sedinta prin apel nominal. Deputatul PNL Florin Roman a anuntat ca sunt 241 de parlamentari prezenti in sala, respectiv 178 deputati si 63 de senatori, si cere sa se inceapa votul.- "Domnule Kelemen Hunor, votati un guvern responsabil, care are respect pentru Parlament. In ceea ce priveste respectul fata de comunitatea maghiara, este un respect pe care noi l-am manifestat tot timpul", i-a raspuns Orban liderului UDMR, Kelemen Hunor.- Orban le da asigurari celor din USR ca sustine alegerile anticipate. "Vom sustine alegeri anticipate. Daca va exista un astfel de acord ca jumatate dintre parlamentari vor vota de doua ori impotriva investirii unui guvern, noi vom sustine acest lucru", a spus Orban.- Premierul desemnat le raspunde acum liderilor formatiunilor care au luat cuvantul.- Vorbeste purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian. "Votam Guvernul, pentru a nu risca o perioada de instabilitate. Dar, luand in considerare anumite declaratii din trecut ale unor ministri desemnati, vom fi foarte vigilenti", a declarat Vosganian.- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a luat cuvantul si spune ca formatiunea sa va vota Guvernul Orban, dar va fi pregatit sa il sanctioneze chiar si prin motiune de cenzura, daca vor exista derapaje."Nu asteptam minuni de la noul guvern. Asteptam o guvernare responsabila, respect pentru fiecare om. Daca ne veti respecta, va vom respecta si noi. Daca veti respecta comunitatea maghiara din Romania, veti avea respectul nostru si sustinerea. Domnule prim-ministru desemnat, aveti cativa ministri care au primit aviz negativ de la comisiile de specialitate. Aveti si ministri care nu au ce cauta intr-un guvern de centru dreapta, este responsabilitatea dumneavoastra, raspunderea va apartine.Va vom vota azi ca sa plecati din port catre mare. Suntem pregatiti sa va sanctionam cu o motiune de cenzura daca va fi cazul", a avertizat Kelemen Hunor.- A luat cuvantul, din partea USR, liderul partidului Dan Barna. Acesta spune, din nou, ca formatiunea sa va vota Guvernul Orban, mentionand ca spera "ca masurile cuprinse in protocolul semnat sa devina obiective clare si asumate".- Potrivit programului, grupul parlamentar Pro Europa urma sa ia cuvantul, dar nu s-a inscris nimeni la dezbateri.- A luat cuvantul senatorul PNL Alina Gorghiu, care spune ca are incredere ca noul guvern va primi azi votul de investitura.- La finalul prezentarii programului de guvernare, Ludovic Orban face cateva promisiuni:"Dragi colegi, daca veti acorda votul de investitura, guvernul nostru va readuce raportul dintre Parlamentul si Guvern la raportul prevazut in Constitutie. Voi limita la maximum adoptarea actelor normative prin OUG, voi fi permanent in dialog, comunicare si dezbatare cu Parlamentul", a promis Orban.- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca nu a vrut sa conduca sedinta de investire a Guvernului, pentru ca nu a dorit sa lase impresia ca ar putea sa creeze probleme prin modul in care conduce sedinta, el afirmand ca nu este vorba de boicot."Preocuparea noastra a fost ca procedurile privind investirea unui nou Guvern sa fie strict conduse dupa prevederile regulamentului si ca atare am propus ca la nivelul conducerii sedintei sa fie din partea celor care au propus guvernul si din punctul nostru de vedere vom participa la numararea voturilor", a afirmat presedintele Senatului, luni, intr-o interventie telefonica la Romania TV.- Orban ataca din nou PSD pentru ca a boicotat sedinta, afirmand ca este un boicot fara precedent in ultimii 30 de ani. Totodata, premierul desemnat le-a multumit parlamentarilor care participa la sedinta si voteaza guvernul."Felicit parlamentarii USR, ALDE, PMP, UDMR. Vreau sa felicit in mod special parlamentarii care au decis sa fie prezenti, desi nu fac parte din formatiunile politice care au decis sa sustina Guvernul, in primul rand parlamentarii Pro Romania, dar si pe cei individuali sau independenti. Multumiri parlamentarilor din minoritati. Respectul nostru fata de minoritati e un respect clar, limpede si pentru totdeauna", a spus Orban.- Premierul desemnat, Ludovic Orban, prezinta programul de guvernare si lista guvernului. Potrivit regulamentului, are la dispozitie 60 de minute.- Problema cartelelor s-a rezolvat partial. Mai sunt 6 senatori si deputati carora nu le functioneaza cartelele, dar votul lor va fi inregistrat prin ridicare de mana, a anuntat Alina Gorghiu., 11 parlamentari nu pot vota din aceasta cauza. Se incearca remedierea situatiei.Din totalul de 465 de parlamentari, in sala sunt 235 de senatori si deputati.- Cu o intarziere de 10 minute, incepe sedinta Parlamentului in care Guvernul Orban va primi votul pentru investitura. Sedinta este condusa de Alina Gorghiu.- Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin, doi dintre cei trei prim-vicepresedinti ai partidului Pro Romania, au anuntat ca vor vota pentru investirea guvernului. Cei doi au precizat ca acelasi lucru il vor face si alti parlamentari din partid."Au fost colegi care au spus ca e mai bine ca acest guvern sa fie investit, iar apoi sa ne pozitionam in functie de initiativele pe care le vor lua. Daca vor fi bune le sustinem, daca nu sunt bune nu le sustinem. Au fost negocieri, au avut loc pana acum o jumatate de ora, nu s-a ajuns la un consens.Suntem pentru o tara care sa aiba un guvern, care sa contribuie la rezolvarea blocajelor.E nevoie de o rectificare rapida, astfel incat ca oamenii sa aiba garantia ca vor fi platite pensiile si salariile", au spus Constantin si Cimpeanu.- Liderul USR, Dan Barna, anunta ca toti parlamentarii formatiunii sale vor fi in Parlament si vor vota pentru investirea guvernului. Anterior, premierul desemnat, Ludovic Orban, afirmase ca un senator USR va absenta de la sedinta din cauze medicale.Sper sa existe cvorum, daca va fi cvorum eu sunt optimist ca vor fi si voturile necesare. Nu vom fi, insa, furnizori de voturi pentru PNL. Azi vom sustine investirea guvernului, dar apoi fiecare initiativa trebuie sa fie dintre cele de care Romania are nevoie in aceasta perioada", a spus Dan Barna.- Premierul desemnat Ludovic Orban spune ca isi pastreaza estimarea facuta in privinta numarului de voturi pentru investirea guvernului., a spus Orban., apreciind ca "tradarea celor care ne-au incredintat reprezentarea lor si guvernarea tarii ramane cel mai abject stigmat pe fruntea oricui"."Catre pesedisti,Acum trei ani, romanii ne-au votat pentru ceea ce am spus ca reprezentam, pentru principiile si valorile in care credem. Ne-au votat si pentru promisiunile unui program de guvernare facut pentru romani si pentru Romania. Stampila votului a fost pusa pe buletinul de vot cu cerneala autentica. Nu cu cerneala simpatica. Nu s-a sters nici dupa un an, nici dupa trei.Cei care ne-au votat cred in continuare in noi si in cuvantul nostru. Am facut multe din cele promise si mai avem inca multe de facut", a scris Serban Nicolae pe Facebook.- O replica acida pentru Victor Ponta are si Mihai Tudose: "Nu am spus ca Romania trebuie sa aiba un guvern Orban, am spus ca trebuie sa aiba un guvern, din motive care tin de functionarea tarii. Nu am negociat nici cu Orban, nici cu Claudiu Manda, nici cu PSD sau PNL. Altcineva a negociat toata vara cu Viorica Dancila la vila Lac, cu PNL posturi la camera", a spus fostul premier pentru G4Media.ca, desi a negociat caderea Guvernului Dancila, apoi lasa tara in haos.- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a respins, luni, informatia transmisa de liderul Pro Romania, Victor Ponta, potrivit careia ar purta negocieri pentru reintoarcerea fostului premier Mihai Tudose in PSD. "Ai incercat sa fii jolly joker-ul politic si nu ti-a iesit", i-a transmis Manda lui Ponta.El foloseste si limbajul suburban care i-a atras critici sotiei sale, Lia Olguta Vasilescu: "PSD-istii, care au facut campanie cu poza ta pe piept si care ti-au oferit toate functiile politice posibile, nu mai vor nici macar sa auda de tine. Daca nu crezi, deschide frigiderul...".- Orban a precizat ca vor exista doi absenti azi la vot din tabara sustinatorilor guvernului sau. E vorba despre un senator USR si un deputat ALDE, a caror prezenta nu este posibila din motiove medicale.- Ludovic Orban a confirmat ca a discutat cu Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin, nu si cu Victor Ponta, care s-a exprimat clar impotriva investitii guvernului sau.- "Nu accept PSD sa imi evalueze ministrii", a adaugat Orban, referitor la respingerea a trei ministri in comisiile de specialitate din Parlament.Inclusiv Kelemen Hunor (UDMR) i-a transmis azi lui Ludovic Orban ca ar fi fost mai bine sa renunte la cele trei persoane refuzate in comisii.- La finalul sedintei conducerii PNL de azi, Ludovic Orban a criticat decizia de boicot a PSD si Pro Romania."Nu imi aduc aminte in 30 de ani sa fi existat vreo investire a vreunui guvern, in care sa fi lipsit doua grupuri parlamentare", a spus Orban, care a acuzat "un", aceasta cale, aratand "dispret fata de o institutie fundamentala a statului".- Rares Bogdan a anuntat ca, in conditiile in care presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu, vor lipsi de la sedinta.- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan spune ca liberalii se bazeaza pe 238 de voturi pentru investirea guvernului.Surse politice citate de Mediafax afirma ca premierul desemnat a obtinut sustinerea a opt parlamentari din Pro Romania pentru investirea noului Guvern. Printre acestia se numara si deputatul Emilia Meirosu., a declarat Kelemen Hunor, pentru RFI Romania.Kelemen Hunor spune ca, daca luni nu va fi cvorum la sedinta de investire a Guvernului Orban, votul se poate reprograma: "Nu se intampla nimic, se reprogrameaza sedinta celor doua Camere. Constitutia nu a prevazut o astfel de situatie. Daca nu este cvorum, nu se poate tine sedinta, se reprogrameaza sedinta (...). Nu imi dau seama daca se va ajunge la CCR.Sunt convins ca daca astazi nu e cvorum, peste o saptamana se va reprograma votul, la un moment dat va exista cvorum, azi, saptamana viitoare, peste doua saptamani. Din punctul meu de vedere, e bine sa se intample cat mai repede".: "Eu i-as fi retras pe toti trei, daca as fi fost in locul lui Ludovic Orban. Daca vrei sa respecti Parlamentul, indiferent cat de politic sau nepolitic a fost un vot, trebuie sa faci o schimbare, sa faci o noua nominalizare".- Surse citate de televiziunile de stiri spun caPrintre ei, Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin.- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, considera ca boicotul anuntat de PSD si PRO Romania este "o prostie pentru ca nu inseamna decat mentinerea Vioricai Dancila ca o poza in geam pe o perioada nedeterminata". Totodata, el afirma ca Ponta nu face altceva decat sa prelungeasca inutil blocajul politic."Este corect sa nu votam un Guvern nelegitim, neprofesionist, instaurat cu metodele folosite de Traian Basescu in Decembrie 2009 - si care va genera un dezastru in 2020 exact cum a fost in 2010!", scrie Ponta pe Facebook.Totodata, el a lansat un atac dur la adresa colegului sau, Mihai Tudose, acuzandu-l ca negociaza cu PNL votarea guvernului."Daca va puneati intrebarea cine este "negociatorul" cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge, doar candideaza sa ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!", mai scrie Ponta.Marti si miercuri au avut loc audierile in comisii ale ministrilor propusi in Guvernul Orban. Florin Citu, propus la Finante, Ion Stefan care este propus ministru al Dezvoltarii si Violeta Alexandru, nominalizata la Ministerul Muncii, au primit aviz negativ.