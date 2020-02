Guvernul Orban are joi prima sedinta dupa motiunea prin care a fost demis

Ziare.

com

Astfel, potrivit ordinii de zi anuntate, Executivul urmeaza sa adopte un proiect de hotarare privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria nationala de aparare.Un alt proiect de hotarare supus aprobarii in Guvern are in vedere stabilirea modelelor formularelor-tip folosite in activitatea privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.Totodata, Executivul va decide, printr-o Hotarare, cu privire la organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului, avand in vedere schimbarile intervenite in arhitectura guvernamentala dupa instalarea la Palatul Victoria a Guvernului Orban in noiembrie 2019.De asemenea, Guvernul va aproba un proiect de hotarare privind revocarea si numirea unor membri in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.Pe agenda sedintei se regasesc si trei memorandumuri care vizeaza participarea unor demnitari din Executiv in calitate de membri ai Consiliilor de Administratie sau de Supraveghere a unor companii si societati cu capital de stat.Astfel, se propune ca Daniela Nicolescu, secretar de Stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, sa participe in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii CONVERSMIN S.A., Niculae Havrilet, secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in calitate de membru in Consiliul de Supraveghere al Societatii OMV Petrom SA, si Gheorghe-Adrian Miutescu, presedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii ROMAERO S.A.