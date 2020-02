Haideti sa nu mai haidem! USR cu pene

Ziare.

com

De aceea si avem cele doua conditii cumulative de la art 89 din Constitutie : 60 de zileminimum doua guverne cazute. Nu stiu daca e buna o asemenea procedura complicata, aproape imposibila. Dar intr-o tara cu politicienii pe care ii avem noi, in cea mai mare parte iresponsabili veseli sau tristi, ma tem ca o procedura lejera ar fi ca grenada pusa in mana maimutei. Adica fiecare partid ajuns intr-o pozitie electorala mai buna decat la alegerile precedente sau in imineneta unei masuri extrem de impopulare ar recurge la aceasta procedura de am sfarsi prin a avea alegeri anuale.Fapt este ca, in mod evident, nu ne aflam in vreuna dintre cele doua situatii. In momentul vorbirii, majoritatea PSD - Pro Romania - ALDE - PMP nu doreste anticipate si nici presedintele nu incearca sa gaseasca o solutie reala de guvernare. Dimpotriva, PNL, USR si presedintele afirma ca vor anticipate si ca desemnarea premierului este facuta ca sa nu treaca. Ca dovada, a fost desemnat un premier pe care propriul partid a anuntat ca nu-l voteaza, ceea ce cam deschide calea conflictului la CCR.Este o situatie foarte delicata din punct de vedere constitutional si daca intr-adevar Marcel Cioalcu se va adresa CCR, este posibil ca o a doua desemnare post-motiune a lui Ludovic Orban sa nu mai fie posibila, caz in care probabil ca PNL va incepe o lupta inversa contracronometru pentru a aduna voturi de investitura.De ce este o chestiune delicata constitutional a explicat penru Ziare.com conf. univ. Claudiu Dinu, fost consilier prezindential harsit in toata bataliile juridice ale lui Traian Basescu.Dupa caderea guvernului Dancila, nu a existat o reala majoritate politica pentru un nou guvern. A fost nevoie de tot felul de salturi, de activarea unor parlamentari "metronom", de compromisuri, de acorduri contradictorii pentru a avea un guvern.La momentul respectiv, toata lumea avea un singur obiectiv obsesiv: sa plece Dancila, devenit scop in sine, nu un obiectiv de etapa pentru o solutie reala.Am trecut la alegeri in doua tururi? A inceput vreo alta reforma solida? Nici nu se putea in actuala configuratie parlamentara. Se imprumuta guvernul mai putin? Se imprumuta pentru altceva decat pentru pensii si salarii? Nu e, intr-adevar, comisar european pesedist, dar nici departe, adica tot o solutie de compromis.Si tocmai de aceea,In mod normal, USR- PLUS ar fi trebuit sa fie consecvent ideii sale de alegeri anticipate. Si asta ar fi presupus sa refuze sa voteze orice guvern, pentru a incepe cu adevarat procedura. Si fara voturile USR chiar nu se facea majoritate. Iar refuzul ar fi trebuit sa fie insotit de explicatii solide, calme si foarte argumentate.Este adevarat ca pe useristi s-au napustit atunci cu batele tot felul de comentatori cu somatii pe alocuri isterice si amenintatoare pana la blesteme pentru a vota guvernul Orban.grosier intinsa: daca nu votati Orban inseamna ca o vreti pe Dancila.La finalul un campanii electorale foarte prost condusa, ca o maioneza taiata, fara nicio strategie de combatere a atacurilor, chiar daca ele nu au fost surprinzatoare, precum campania Rise Project, USR - PLUS s-au topit ca untul la soare, au intrat in panica si practic au capitulat.Acordul semnat cu Ludovic Orban si Dan Barna a fost o gluma proasta. Acum, dl Ciolos s-a declarat, in interviul pe care mi l-a acordat la Europa FM , dezamagit ca nimic din acord nu s-a indeplinit, in frunte cu trecere la doua tururi.DarLa ce s-a angajat PNL? Sa incerce. A incercat 2 tururi? Teoretic, da. Practic, a facut-o prea tarziu din punct de vedere constitutional, adica in teritoriul interzis al celor 6 luni, si intr-o forma sortita prin blat esecului. A incercat sa desfiinteze SIIJ? Teoretic, da. Dar, cu un proiect de lege care a aparut fix inainte de demiterea guvernului, cand in mod evident nu mai putea fi vorba despre vreo angajare de raspundere sau OUG.Si cum sa crezi ca PNL se va da de ceasul mortii sa treaca la doua tururi cand s-a angajat public exact la contrariu in acordul cu UDMR? Acord pe care practic l-a respectat, motiv pentru care si UDMR respecta intelegerea pentru anticipate.N-ar trebui mai degraba sa se declare lipsit de inteligenta politica sau prea slab ca sa ramana ferm pe principii, indiferent cat de tare bate uraganul isteriei publice si media?Asa a facut mai tarziu USR si cu pensiile speciale. A aratat ca legea e neconstitutionala, a si incercat un amenadament care sa salveze constitutionalitatea, dar a acceptat sa voteze forma neconstitutionala ca sa nu i se reproseze ca sustine pensiile speciale.Si aceasta e tot o forma de populism, dar unul, ma scuzati, al fraierilor.Si pentru ca nu e completa coliva fara bomboana, USR a iesit din poveste si cu stigmatul de a nu fi vrut sa participe la o guvernare in care nu a fost niciodata invitat. Nici nu putea fi invitat cat timp PNL a semnat cu ALDE un acord ca guvernul va fi monocolor, motiv pentru care a fost alungat si PMP la periferia secretarilor de stat.De ce au tinut dl Iohannis si PNL cu dintii sa preia guvernarea nu e greu de explicat, mai ales in cheie electorala. De ce au preferat sa dea timp PSD sa se ridice iar nu e greu de explicat, cat timp principalul adversar politic al liberalilor e USR-PLUS, aflat pe acelasi culoar politic. Dar asta nu justifica de ce USR - PLUS a muscat cu toti dintii din capcana.E de discutat desigur ce rol a jucat in asta tribul nicusorist dedicat total scopului in sine al candidaturii lui Nicusor Dan la primarie, scop in raport cu care dl Dan e ca pisica pe draperie, mai bine pica cu tot cu ea decat sa-i dea drumul. Probabil ca asta va compromite si alegerile pentru Capitala, deoarece eu cred ca dl Dan este decis sa candideze si daca ele nu se vor mai organiza.Dar, pe ansamblu, daca ar exista o categorie politica - juniori, probabil ca USR - PLUS ar fi campioni. La seniori au picat de fraieri.Acum spun ca vor anticipate, dar propun premier si se declara dispusi sa intre la guvernare. In spate poate fi o intelegere cu presedintele Iohannis, care la randul sau a anuntat deja ca anticipatele sunt planul A, dar exista si planul B al unui nou guvern. Si atunci poate fi un joc abil. Daca insa nu fac decat sa incerce sa acopere bezmetic toate posibilitatile, inseamna ca nu au inteles nimic.Dar nu sunt desigur singurii vinovati. Cred ca o mare responsabilitate pentru faptul ca acum, in loc sa fim deja cu Parlamentul dizolvat si in drum spre anticipate, baltim intr-o criza fake care oricand se poate bloca de tot, sunt si cei care s-au opintit in marele efort colectiv din noiembrie "haideti sa haidem". Si acum ce? "Haideti sa nu mai haidem?"