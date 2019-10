Guvernul Orban se voteaza abia pe 4 noiembrie. Ce formatiuni au batut palma cu PNL

LIVE TEXT

Premierul desemnat Ludovic Orban si-ar fi dorit ca maine sa se faca audierile ministrilor in comisiile de specialitate, iar miercuri sa aiba loc votul de investire. Propunerea sa, prezentata in Parlament, nu a fost insa acceptata de BPR.Intre timp, liberalii continua negocierile in vederea sustinerii Guvernului Orban.La 13:30 liderul PNL s-a intalnit cu cei de la PMP, la ora 15:00 cu minoritatile nationale, la ora 16:00 cu USR, la 17.:00 cu UDMR, iar de la ora 18:00 a avut intalnirea cu reprezentantii ALDE.- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in urma ultimei runde de negocieri cu PNL, ca cele doua partide au semnat acordul politic pentru investirea Guvernului Orban, iar cele 12 conditii ale ALDE au fost acceptate.Acesta a afirmat ca toti cei 23 de parlamentari vor fi prezenti la vot.- Kelemen Hunor a declarat ca a semnat acordul politic cu Ludovic Orban si toti parlamentarii UDMR vor fi prezenti la vot.Totusi, sustine acesta, este nevoie de raspunsuri din partea ministrilor audiati si clarificari asupra programului de guvernare, pentru un vot pozitiv.- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca a semnat acordul politic cu PNL."Am semnat impreuna cu premierul desemnat acordul politic propus data trecuta de catre USR. In momentul de fata suntem in line dreapta. O sa vedem audierile in comisii. Am avut astazi discutii cu colegii nostri la grupul parlamentar si in principiu vom vedea care va fi prestatia ministrilor si era conditionat si de sustinerea acordului politic, lucru care tocmai s-a intamplat.Vom vedea care fi si prestatia in comisii a fiecaruia dintre ministri, astfel incat luni sa avem sedinta de vot si sustinem explicit si fara niciun echivoc ideea ca trebuie sa scapam cat mai repede de guvernarea Dancila si sper ca de lunea viitoare sa avem un nou guvern legitim si validat de catre Parlament", a spus Barna dupa intalnirea cu presedintele PNL, citat de Agerpres - Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca acordul politic intre formatiunea pe care o conduce si PNL a fost aprobat si urmeaza sa fie semnat, in aceasta dupa-amiaza. Documentul contine 12 puncte negociate cu liberalii, informeaza News.ro.- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca"Vom avea activitati la grup. Parlamentarii vor fi la serviciu, daca sunt parlamentari, trebuie sa fie la serviciu. Exclus ca PSD sa participe luni la constituirea cvorumului", a declarat Ciolacu, sustinand ca nu este atributul Opozitiei sa asigure cvorumul.- Si liderul deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a anuntat, dupa discutia cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, caruia ii cer "sa asigure un an stabil", informeaza News.ro."Am ajuns la concluzia ca Guvernul trebuie sustinut", a declarat Tomac, citat de News.ro. Totodata, el a spus ca in urma negocierilor, a semnat cu Ludovic Orban un protocol de colaborare pentru sustinerea Guvernului PNL.- Ministrii propusi in Guvernul Orban vor fi audiati, marti si miercuri, in comisiile parlamentare, intre orele 9.00 si 15.00, potrivit programului oficial - Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca grupurile parlamentare ale PSD si PNL au avut "o discutie si o intelegere" asupra programului privind investirea Guvernului Orban si a precizat ca el a propus ca votul sa fie joi."Cei de la PNL nu au vrut sa fie vot saptamana asta, deci nu am tinut-o eu pe doamna Dancila saptamana asta la Guvern, o tin ei. In Birourile reunite, PNL a propus sa se voteze saptamana viitoare. Nu eu, domnul Orban a venit si a cerut sa se voteze acum, iar PNL nu a vrut, probabil ca au niste calcule politice pe care trebuie sa vi le explice ei.", a spus Ponta la Palatul Parlamentului.- Dupa ce a aflat ca propunerea de calendar inaintata de PNL pentru investirea noului Guvern a fost respinsa de conducerea Parlamentului, Ludovic Orban a declarat ca va respecta calendarul votat de parlamentari si ca "lumea ii va judeca".- 11 senatori si deputati au votat "pentru", iar 13, "impotriva" calendarului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Deputatul Daniel Constantin (Pro Romania) s-a abtinut, iar senatorul UDMR Tanczos Barna nu a fost la vot,In Birourile Permanente reunite (Senat + Camera Deputatilor), PSD are 13 din totalul de 26 de senatori si deputati., acestea fiind trecute in acordul politic care va fi semnat luni. Printre ele se numara elaborarea bugetului pe anul viitor pana in 15 decembrie, 6% din PIB pentru educatie sau neadoptarea de legi prin OUG, informeaza surse citate de Mediafax.- Teodor Melescanu a declarat ca ziua de miercuri nu este potrivita pentru votul de investire a noului guvern, deoarece pe acea data, 30 octombrie, a avut loc tragedia de la Colectiv. Totodata, el a precizat ca audierea propunerilor de ministri joi nu este adecvata, deoarece atunci este sarbatoarea mortilor.- Senatorul social-democrat Paul Stanescu considera ca Guvernul Orban trebuie investit, dar spune ca va vota potrivit deciziei care va fi luata in PSD."Cred ca impreuna, in Comitetul Executiv National, intr-un for de conducere, trebuie sa luam o decizie. Ceea ce e foarte important, si pentru mine ca om politic e foarte important, si ca cetatean al acestei tari, ca acest guvern trebuie investit. E vorba de tara noastra, de Romania, si Romania trebuie sa aiba un guvern stabil", a explicat el.- Parlamentul a decis ca, peste o saptamana."Audierile ministrilor vor fi marti si miercuri, de dimineata de la 9:00 pana seara. Am cautat sa evitam incalecarea mai multor comisii. Pentru luni s-a decis in unanimitate, ca la ora 14:00 sa aiba loc sedintele reunite pentru investitura Guvernului", a anuntat Teodor Melescanu, presedintele Senatului.- Calendarul de investire a Guvernului, propus de Orban, a picat la vot in sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, sustin surse citate de televiziunile de stiri.- Intre timp, PSD, prin vocea premierului demis Viorica Dancila, continua sa atace ministrii propusi in Guvernul Orban, precum si programul de guvernare al PNL."Programul de guvernare, anuntat de premierul desemnat, este axat pe austeritate, fie ca inseamna inghetarea pensiilor, concedieri in sistemul bugetar si taieri de salarii ori lipsa de solutii in domenii prioritare, precum sanatatea, educatia si infrastructura. Este un program de guvernare lipsit de viziune si de coerenta. Totodata, lista ministrilor nominalizati denota improvizatie, iar numarul mic al femeilor din Guvern arata lipsa de preocupare pentru egalitatea de gen", a spus luni Dancila.- Ludovic Orban a prezentat in Parlament o propunere de investire rapida a noului guvern:- Ludovic Orban va participa la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului si a spus ca va prezenta o propunere de calendar pentru investirea Guvernului."Azi particip la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului si voi prezenta propunerea de calendar. Am facut un documentar privind investirile guvernelor dupa 1989 si voi prezenta prioritatile si problemele grave pe care nu le poate rezolva decat un guvern investit pentru a-i face pe parlamentari sa inteleaga ca reprezinta o urgenta investirea Guvernului", a spus Orban.- Liderul PNL, Ludovic Orban, a confirmat ca va avea azi intalniri cu reprezentantii formatiunilor parlamentare care sustin investirea Guvernului. Asadar, de la ora 13:30, se va intalni cu PMP, la ora 15:00 cu grupul parlamentar al minoritatilor, la ora 16:00 cu USR, la 17:00 cu UDMR si de la ora 18:00 cu ALDE.- PNL ar urma sa incheie, luni, acorduri politice cu grupul minoritatilor nationale, PMP, USR, UDMR si ALDE, potrivit unor surse liberale, citate de Agerpres.Conform surselor citate, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban va incheia acorduri politice cu fiecare dintre aceste formatiuni. Acordul cu minoritatile va fi incheiat la ora 13:00, cel cu PMP la ora 13:30, dupa care vor urma cele cu USR, UDMR si ALDE.- Liberalii s-au reunit, luni, la Parlament, in sedinta Biroului Executiv.************************Pentru ca Guvernul Orban sa fie investit are nevoie de 233 de voturi, iar liderul PNL este optimist.Acesta a spus ca in acest moment conteaza pe 234 de voturi pentru sustinerea guvernului sau in Parlament si ca in afara celor 225 de voturi ale formatiunilor care au declarat explicit ca sustin Guvernul, mai are angajamente de vot din partea a inca cel putin 9 parlamentari."Voturi institutionale sunt 225, ale formatiunilor politice care au declarat sustinerea. Mai avem angajamente de vot astazi, din partea a cel putin noua parlamentari, dar, asa cum v-am explicat, am angajat discutii cu foarte multi parlamentari, individual.Vom discuta in continuare cu parlamentarii Pro Romania pentru a participa efectiv, pentru a nu urma boicotul pe care il pune la cale PSD, astfel incat sa avem o procedura normala de investire", a declarat Orban, duminica seara.Amintim ca, la motiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului Dancila, au fost 238 de voturi pentru