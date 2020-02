Nimic nou in "noua" strategie a PSD

Imaginea il face pe om

Ideea ca superbul program de guvernare al lui Dragnea ar fi cucerit electoratul este o simpla gluma. Nu vreau sa subestimez alegatorii, dar as paria ca ei n-au votat in functie de ceea ce citisera in cele 188 pagini ale sforaitorului program, la care nu s-a uitat mai nimeni.Daca se uitau, ar fi observat ca nicaieri nu explica PSD de unde ar veni banii necesari sa mareasca salarii, pensii, sa inalte spitale, scoli, sa astearna autstrazi si multe altele.Atunci, pe ce baza au votat? Evident, pe baza imaginilor. Pe ce vazusera la o televiziune sau la alta, pe ce citisera intr-un articol sau altul, pe cat de des aparea pe micul ecran un lider sau un altul. Evident, atunci, in 2016, cel mai vizibil dintre toti se facuse Dragnea. PSD era al lui, el era al PSD.De partea cealalta, Opozitia era aproape inexistenta. Liderii nu apareau pe ecrane si, ca un facut, niciunul nu lasa impresia ca el a scos din ranita bastonul de maresal si s-a pus in frunte.Opozitia parea o masa amorfa, ceva usor de infrant. In plus, era atat de divizata, iar divizarea ei servea atat de bine intereselor PSD, incat iti vine sa banuiesti ca nimic nu este intamplator si ca, prin mijloace oculte si cai neintelese, un aparat mefistofelic dirija din culise scindarea adversarului politic.Ca atare, nu exclud ca maini nevazute ale PSD sa fi incurajat performantele USR, succesul micutului PMP, chiar si unele neintelegeri din interiorul PNL, totul pentru a disipa voturile Opozitiei.Iar lectia buna de invatatura pentru cei de astazi este fenomenul patrecut atunci in Capitala, cand Gabriela Firea castiga in conditiile unui singur tur cu 44,97%, in timp ce PNL, USR si PMP, toti la un loc, "pierdeau" cu 48,16%.Nimeni nu poate explica de ce Opozitia n-a participat atunci cu un candidat unic, ca s-o invinga sigur pe Firea, desi la acea data se evidentia clar Nicusor Dan, care de altfel a si obtinut cele mai multe voturi in tabara adversarilor PSD.Dar si mai greu si-ar explica o minte lucida de ce nici astazi, cand ar trebui sa ne vina, in sfarsit, mintea romanului cea de pe urma, se repeta la indigo situatia de atunci. PSD are o candidata bine reprezentata - pe aceeasi Firea - in timp ce adversarii sunt inca nehotarati si mancati de orgolii.Daca in 2016 aveam o banuiala vaga ca mainile nevazute ale PSD au contribuit la balbaiala Opozitiei in capitala, acum, in 2020, nu pot sa-mi explic aceeasi repetata balbaiala decat tot prin existenta unor maini nevazute, care lucreaza din umbra, incurajandu-l prin nu stiu ce mijloace pe Orban sa tina mortis la un candidat propriu care nici macar nu exista, pe Ciolos sa-l sustina de asemenea pe cel care exista dar n-are sanse, iar pe Barna sa tina mortis la cel care exista si chiar ar avea sanse, dar numai daca ar candida singur contra Firea.Nu exista nicio dovada pentru varianta unui "blat" PNL-PSD, iar Dan Barna se duce in ridicol cand vorbeste de asa ceva, dar nici nu exclud ca laboratoarele PSD sa fi imaginat si chiar pus in practica un mecanism complicat de invrajbire a adversarilor, pentru ca sa-i invinga bucata cu bucata, nu pe toti la un loc.Ideea domnului Orban de a o propune la primaria Capitalei netam-nesam pe doamna Violeta Alexandru pare sa fi provenit din asemenea mecanisme. Am o parere prea buna despre liderul PNL, ca sa-mi inchipui ca, neavand candidat propriu, nu are incredere nici in independentul Nicusor Dan, nici in Vlad Voicuescu de la PLUS, dar o propune hodoronc-tronc pe doamna Violeta Alexandru.Nu pun la indoiala performantele profesionale ale domniei sale, dar ma intreb cine a auzit de doamna Alexandru pana acum cateva luni? Iar succesul public il aduce adesea imginea sau notorietatea si numai dupa aceea performanta.Un candidat la primaria Capitalei nu se scoate din manseta, cu trei luni inainte de alegeri. Se alege dintre cei deja notorii si cunoscuti. Daca n-ai asa ceva, te infratesti cu altii care au. Asta-i calea politica. Nu va mirati, chiar si Einstein, daca ar trai si ar candida, ar pierde in fata fostei vedete TV Gabriela Firea, pentru ca, pe el, nu-l stie omul de rand, adica majoritatea alegatorilor.Aratandu-se ingrijorat, Dan Barna a publicat duminica pe site un fel de calendar unilateral al promovarii candidatului comun, inca necunoscut, dar care se va preciza dupa trei dezbateri televizate, cu privire laLasand de o parte chestia cu echipa, cu sociologii, cu metodologia si transparenta, care in acest moment contra cronometru suna "ca dracu" - vorba unui clasic in viata - sintagma "agreati de ambele parti" ma sperie. Domnul Barna nu si-a dat inca seama ca aici sunt mai multe parti decat "ambele" sau nu-si da seama ca este cumva aliat cu PLUS care are pretentii in aceasta problema si chiar micutul PMP sau si mai micutul ALDE pot fi oricand o buturuga mica?Planul domnului Barna nu are idei, ci doar deziderate si termene, care incep la 25 februarie si se termina la 31 martie. Dupa aceasta data, incepe strangerea semnaturilor, n-am inteles nici pentru ce, nici pana cand. Singurul lucru clar este data demararii acestei actiuni: 1 aprilie. Sper ca n-a fost o gluma.In opinia mea, daca fortele de dreapta nu se unesc cu privire la viitorul primar al Capitalei, suntem condamnati sa mai suportam inca patru ani aceeasi incalzire deficitara, acelasi trafic infernal, aceeasi poluare, aceeasi sacrificare a spatiilor verzi si peisagisticii urbane pe altarul intereselor de grup si de partid ale aceleiasi doamne Firea.Vorbeam de situatia la nivelul Capitalei, dar nici la nivel de tara nu stam prea bine, desi acolo conjunctura este alta. La acest nivel, dreapta politica l-a impus deocamdata ca lider pe Ludovic Orban, iar in jurul lui graviteaza si alti lideri PNL. In plus, cum spuneam, dreapta are un super-lider in persoana presedintelui Iohannis. Deci, este bine reprezentata la varf.La varful PSD, sufla vantul. Nu s-a mai vazut nicicand asemenea penurie de lideri. Pentru liberali, este un mare avantaj balbaiala adversarului. Dar ei nu par constienti de valoarea acestor balbe. De aceea, ma indoiesc ca la congresul anuntat pentru sfarsitul saptamanii, va mai putea sa apara de undeva unIn lucrarea sa "Memorialul de la Sfanta Elena", secretarul personal al lui Napoleon Bonaparte, Las Casas, consemneaza urmatorul aforism pe care i l-ar fi spus Imparatul exilat:Domnul Orban nu se fereste de greseli. Avalansa celor 25 de OUG-uri date intr-o noapte de catre cei care acuzasera PSD ca actioneaza "noaptea ca hotii" este o dovada de netagaduit. Faptul ca unele din ele n-au intrat in vigoare nefiind publicate in Monitorul Oficial este alta dovada.Oricat ar fi de justificata legiferarea alegerii primarilor in doua tururi, esecul incercarii de a o trece prin asumarea raspunderii dauneaza mult imaginii liberalilor. Nu numai ca duneaza imaginii, dar se pare ca nici nu serveste interesul partidului: o aritmetica simpla arata ca nu PNL ar fi avut de castigat, ci numai USR si partidele mici, pe care PNL a incercat sa le serveasca in baza unui gentelman agreement. Este gresit sa te dai astfel in spectacol, expunandu-te la un esec.Fara indoiala, o greseala este si faptul ca guvernul Orban a amanat desfiintarea Sectiei Speciale, prin angajarea raspunderii, si a plusat, din motive neclare, in directia unui controversat sistem de protectie a magistratilor. Amanand, a demonstrat ca se inscrie in vechea politica de balbe si tergiversari a PSD, intrucat desfiintarea fusese ceruta de magistrati si recomandata de organisme internationale: Comisia Europeana, Comisia de la Venetia, Greco.Culmea, au sustinut-o chiar liberalii non stop atunci cand erau in Opozitie, iar acum, cand detin guvernarea, nu o mai trateaza ca pe o prioritate.Guvernul Orban s-a balbait si in problema presedintilor de consilii judetene, care urmau sa fie alesi nu prin vot direct, ci de catre consilierii judeteni, din randul acestora. Asta chiar a ramas balta, nimeni nu stie de ce, iar domnul Orban l-a pus astfel in sitatie delicata pe presedintele Iohannis, care era sustinator fervent al ideii.Una peste alta, guvernul inscrie multe balbe in propria sa curte, tocmai in momentul cand PSD este in debandada, cand isi organizeaza congresul - chiar in acest weekend - si cand are nevoie de un adversar slab, pe care sa-l atace, sa-l judece si sa-l ponegreasca, banuind ca astfel isi cosmeticizeaza propria imagine.Dar acestea nu sunt singurele greseli. Numarul lor este atat de mare, iar domeniile atat de diverse, incat imi pun o intrebare de om naiv: oare totul se datoreaza unui anumit optimism al domnului Orban, sau nereusitele sale initiative au la baza numai mere otravite, fabricate in laboratoarele PSD si strecurate cu grija in cosuletul cu merinde al PNL?Reamintesc ca PSD a fost candva crunt infrant de electorat, dar si-a revenit coalizand cu PNL in faimosul USL, apoi nereusind sa obtina ravnita majoritate absoluta, a bagat dihonia in PNL si a pus umarul la infiintarea ALDE, a acaparat fara mustrari de constiinta si fostul aliat UNPR, aflat in dificultate, si si-a adjudecat chiar fostul PNTCD, ademenind ultimul detinator al stampilei paridului, Aurelian Pavelescu.Cu asemenea adversar si in acest moment crucial de dinaintea alegerior, coalitia antiPSD ar trebui sa fie mai unita ca oricand, nu mai dezbinata ca niciodata.Nimeni nu poate sti daca dezbinarea provine dintr-o condamnabila lipsa de pragmatism, daca este fructul propriilor orgolii sau daca este marul otravit fabricat undeva in laboratoarele nestiute ale PSD si strecurat pe cai oculte chiar unor militanti antiPSD.