Orban a prezentat masurile economice si penale adoptate in sedinta maraton de azi-noapte: Mai multi bani pentru Sanatate si MAI

Astfel, premierul a anuntat ca se suplimenteaza bugetele Ministerului Sanatatii si Ministerului de Interne, in vederea sustinerii si aplicarii masurilor de carantina. Guvernul va garanta, in anumite conditii, pentru creditele IMM-urilor, iar la rectificarea bugetara va fi crescut bugetul pentru decontarea concediilor medicale.In plus, Guvernul va asigura plata somajului tehnic din bugetul de stat, prin ANOFM, cu anumite conditii clar precizate.De asemenea, a fost modificat prin ordonanta de urgenta Codul Penal, inasprindu-se pedepsele pentru mai multe fapte, precum fals in declaratii, nerespectarea carantinei sau omisiunea de a da date corecte autoritatilor care efectueaza anchetele epidemiologice.- Am incheiat sedinta de guvern la 3 dimineata, de aceea, nu am organizat un briefing.- Am adoptat o HG prin care am suplimentat bugetul MS cu 42 de milioane de lei pentru sustinerea centrelor de carantina, prin DSP-uri, am reglementat norme metodologice privind decontarea cheltuielilor.- Am suplimentat bugetul MAI cu 100 de milioane, pentru a putea asigura achizitiile necesare pentru Politie, Politia de Frontiera, DSU si Jandarmerie.- Am asigurat capital pentru Unifarm, pentru a fi mai eficienta.- Am luat niste masuri pe care le consideram absolut necesare in situatia in care ne gasim, pentru a sustine angajatii si angajatorii care sunt afecatati de epidemie.Printre ele sunt:- Prin OUG majoram plafonul de garantare pentru IMM-uri, in prima faza cu 5 miliarde de lei, suntem pregatiti sa il majoram cu inca 5 miliarde. Garantam credite pentru investitii si capital de lucru. Dobanda este subventionata 100%, garantia functioneaza pentru 90% din credite in cazul celor de pana intr-un milion (...).- Asiguram rambursarea TVA pana in limita de 9 miliarde de lei pentru a asigura fluxuri de capital.- La rectificarea bugetara, vom asigura cresterea bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale.- O alta masura foarte importanta este aceea de a asigura plata somajului tehnic a angajatilor din bugetul Ministerului Muncii, prin ANOFM, prin bugetul de somaj. Foarte multe companii sunt afectate direct si nu au veniturile necesare pentru a asigura plata angajatilor si exista riscul ca ei sa fie trimisi in somaj, dati afara. Platim 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe tara.- Avem doua categorii de angajatori: Prima e cea afectata direct de masuri restrictive dispuse de autoritati (hoteluri, restaurante, cafenele, spectacol). Angajatii vor beneficia de plata cu 75%. A doua categorie - companiile care nu au fost afectate direct de masuri restrictive, ci de diferite consecinte ale epidemiei. In acest caz, companiile vor trebui sa depuna o declaratie pe proprie raspundere si conditia de acordare e sa le fi scazut veniturile, cifra de afaceri, cu cel putin 25%.- Am luat decizia de a sustine plata somajului tehnic, din cauza contextului. Daca sustineam plata salariului, am fi instituit obligatia angajatilor de a se duce la munca, de a intra in contact cu ceilalti.- Se refera la infractiunile care se petrec in contextul epidemiei. Am decis majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii referitor la epidemie, de exemplu, cand un cetatean revine in tara si nu spune adevarul despre localitatea de unde vine. Infractiunea va fi pedepsita cu inchisoarea.- Am majorat pedepsele pentru zadarnicirea combaterii epidemiei. Cine nu respecta carantina si masurile dispuse de autoritati va avea dosar penal. Datoria primordiala a Guvernului este sa apere sanatatea cetatenilor. Vom lua masuri oricat de dure pentru a-i pedepsi pe cei care nu le respecta.- E introdusa o noua infractiune: Omisiunea de a da date. Daca cineva nu da informatii complete privitor la cei cu care a intrat in contact, se poate constitui dosar penal.- Inasprim pedepsele pentru a-i sanctiona pe cei care nu inteleg ca trebuie sa respecte toate masurile luate de autoritati, pentru ca altfel risca sa puna in pericol viata cetatenilor.- Am adoptat si alte decizii, economia trebuie sa functioneze. In energie, in zona medicala, comerciala, toate trebuie sa functioneze la deplina capacitate pentru furnizarea tuturor serviciilor si utilitatilor necesare.- Solicit tuturor companiilor sa protejeze angajatii.- Luam masuri graduale, in functie de evolutii.- Am solicitat ministrului Sanatatii, de Interne si celorlalti ministri o mobilizare si mai buna. Intarirea capacitatii DSP-urilor, pe care le-am gasit aproape in moarte clinica.- Am crescut si vom creste constant numarul de epidemiologi implicati in anchete. De viteza cu care actionam depinde raspandirea virusului in comunitate.- Am solicitat MAI sa ia masuri energice pentru respectarea izolarii si carantinei, inclusiv prin echipe de jandarmi, care sa verifice la fata locului, cu primarul, si sa se ia masuri drastice.- Pregatim spitalele astfel incat sa crestem capacitatea de tratare.- Am implicat toate entitatile care au capacitatea de a asigura echipamente de protectie.- Stocurile existente, prin lege, care ar fi trebuit asigurate pentru a fi pregatiti, erau ZERO. A trebuit sa facem fata situatiei cu achizitii, pentru a compensa absenta stocurilor. Avem contracte semnate, incep sa vina, iar companiile romanesti vor prelua treptat productia. A crescut enorm cererea si pe plan extern. Folosim penuria pentru a dezvolta capacitati de productie in Romania, vom sustine astfel de companii.- Va indemn din nou la calm, responsabilitate. Va cer sa va informati doar din surse oficiale. Urmariti-le, nu va mai lasati prada informatiilor transmise de multe ori vadit cu rea-intentie, cu scopul de a induce panica.- Vom lua masuri cand vom identifica astfel de surse de fake-news, care au ca scop sa dezinformeze cetatenii.- Guvernul colaboreaza constant cu presedintele, ne consultam, analizam, incercam sa luam cele mai bune masuri.Sedinta de guvern, care a inceput miercuri la ora 17:00, s-a prelungit dupa miezul noptii pana spre dimineata, iar la final Palatul Victoria a anuntat ca Guvernul a adoptat 4 ordonante de urgenta referitoare la criza coronavirus, insa fara sa dea detalii.OUG-urile se refera la:- modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2- unele masuri fiscal bugetare- modificarea Codului PenalJoi dimineata textele actelor normative nu erau cunoscute si inca nu fusesera publicate in Monitorul Oficial.La inceputul sedintei de guvern, premierul Ludovic Orban a enumerat masurile luate deja de Cabinetul sau pentru prevenirea raspandirii coronavirusului De asemenea, Orban s-a referit sumar si la cateva masuri pe care urma Executivul urma sa le adopte in sedinta din aceasta seara. Parte dintre ele urmau sa vizeze sprijinirea economiei nationale.Spre exemplu, in aceasta perioada, multi angajatori care nu isi mai pot desfasura activitatea isi trimit angajatii in somaj tehnic. Iar Orban spunea ce se va incerca acoperirea cheltuielilor cu somajul tehnic din bani de la bugetul de stat.In plus, inca de marti, premierul si ministrul de Finante Florin Citu vorbisera despre decizii care sa ajute atat firmele afectate de pandemie, cat si pe cele care inca merg in castig si pe care economia Romaniei se bazeaza, in acest moment.