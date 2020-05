Orban vrea sa aiba toate propunerile de relaxare maine. Dupa ce vor fi centralizate, vor fi puse in dezbatere publica

Ziare.

com

Seful PNL a precizat ca masurile de relaxare sunt aproape gata, insa vrea si dezbatere publica, astfel incat companiile si angajatorii vizati de ridicarea restrictiilor sa aiba un cuvant de spus."Am luat decizia ca Ministerul Sanatatii, INSP, ITM si alte institutii care au capacitatea de a participa la elaborarea setului de reguli, sa finalizeze elaborarea setului de masuri si reguli care trebuie respectate cu privire la fiecare activitate economica pentru care se vor ridica restrictiile (dupa 15 mai - n.red.).Este vorba despre transportul public, comert, activitatea saloanelor, frizeriilor, centrele de frumusete, de ingrijire, e vorba de cabinetele stomatologice. Masuri de organizare a spatiilor de birouri din institutii publice si companii private.", a declarat premierul Orban in deschiderea sedintei Executivului.De asemenea, el le-a cerut ministrilor sa transmita propunerile si masurile din starea de urgenta care vor fi prelungite in starea de alerta, toate urmand a intra intr-un act normativ a carui elaborare e coordonata de vicepremierul Raluca Turcan."De asemenea, va cer ca, pana maine, Raluca Turcan coordoneaza elaborarea de act normativ, cer fiecarui minister si agentii din subordinea ministerelor prezentarea propunerilor pentru acest act normativ privitor la trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta si stabilirea masurilor pe care le vom prelungi dupa finalizarea starii de urgenta", a adaugat premierul.Premierul a dat ca exemplu prelungirea somajului tehnic si dupa data de 15 mai si i-a spus ministrului Muncii, Violeta Alexandru, ca ii asteapta propunerile in acest sens.Totodata, Ludovic Orban a mai precizat ca vineri va avea o intalnire in care se va definitiva planul de masuri economice."Maine vom avea toate ministerele economice o intalnire pentru a definitiva practic palnul de masuri economice pentru a asigura revenirea cat mai rapida la normalitate si o dezvoltare economica rapida", a mai afirmat, printre altele, prim-ministrul.De altfel, anterior sedintei de guvern, liderul PNL a anuntat ca setul de reguli aferente ridicarii fiecarei restrictii va fi prezentat public pana luni, iar apoi va fi pus in dezbatere publica."Setul de reguli aferente ridicarii fiecarei restrictii va fi prezentat public cel tarziu luni, astfel incat sa fie in dezbatere publica. Va fi cunoscut dinainte de companii, de institutii, de cetateni si vom primi observatii, propuneri privitoare la fiecare set de reguli aferent transportului public, aferent spatiilor comerciale care se vor deschide, aferent saloanelor de coafura, de frizerii si tuturor celorlalte categorii de activitati care se vor redeschide", a afirmat prim-ministrul in cadrul unei declaratii de presa, sustinuta cu ocazia vizitei la Uzina Dacia de la Mioveni.