Parlamentul stabileste marti programul audierilor Guvernului Orban si ziua votului

Presedintele Camerei Deputatilor a precizat ca se va respecta legea, desi ceea ce face PNL este o "mascarada"."Maine se va reuni plenul Parlamentului si se face programul de audieri si programul votului. Vom respecta litera legii. Chiar daca e o mascarada, noi vom respecta legea", a spus Marcel Ciolacu.Totodata, el a subliniat ca PSD va face saptamana viitoare un nou CEX, pentru a stabili strategia din ziua votului."PNL a venit cu copy paste din programul de guvernare al PSD, sa nu il mai critice daca tot l-au copiat. Miercuri, pe 19 februarie, vom avea un nou CEX si vom stabili strategia din ziua votului", a mai spus presedintele PSD.Potrivit lui Marcel Ciolacu, social-democratii sunt pregatiti pentru orice fel de alegeri."Cei mai multi din membrii CEX au spus ca suntem pregatiti de orice fel de alegeri. Niciun coleg nu a spus ca PSD trebuie sa se teama de votul romanilor", a conchis Ciolacu. Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier. Liderul PNL trebuie sa ceara votul de incredere in Parlament in termen de 10 zile. Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anuntat luni programul de guvernare si lista ministrilor cu care cere din nou un vot de investitura in Parlament, dupa ce primul sau Cabinet a fost demis prin motiune de cenzura saptamana trecuta.Componenta Guvernului si noul program de guvernare au fost aprobate, cu vot in unanimitate, luni dimineata, de conducerea PNL, reunita in sedinta Biroului Executiv.Lista ministrilor este neschimbata, iar din programul de guvernare au fost eliminate doar obiectivele deja indeplinite si au fost mentinute unele dintre masurile cele mai dezbatute, printre care desfiintarea Sectiei Speciale de investigare a magistratilor.Liderul PNL a anuntat ca parlamentarii liberali vor merge in Parlament la investirea guvernului sau, dar vor sta in banci, pentru a asigura cvorumul de sedinta, insa nu vor participa la vot.