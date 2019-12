Doua comisii au respins proiectul prin care Guvernul poate emite ordonante in vacanta. Turcan: Executivul va fi fortat sa adopte OUG si sa convoace Parlamentul in sesiune extraordinara

Raluca Turcan: Guvernul va munci in ianuarie, fie ca-si doreste sau nu Parlamentul

Au fost 26 de voturi "pentru" raport de respingere, 20 "impotriva" si doua abtineri, informeaza Agerpres.Presedintele Comisiei Juridice, Nicusor Halici, a propus raport de respingere pe motiv ca domeniile pentru care Guvernul intentioneaza sa emita ordonante in vacanta parlamentara vizeaza si legi organice, lucru interzis de lege.In replica, reprezentantul Guvernului, Nini Sapunaru, a explicat ca o decizie a CCR precizeaza ca se poate modifica o lege organica, dar in punctele care nu vizeaza domeniul organic.Raportul de respingere urmeaza sa fie supus votului plenului Camerei Deputatilor, care este for decizional in acest caz.In replica, vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca se insala cine crede ca prin respingerea acestei legi Guvernul nu va lucra."Cine isi imagineaza ca, prin respingerea legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, va bloca Guvernul sa lucreze SE INSALA.Daca votul de astazi din Comisia Juridica si cea de Buget nu va fi corectat maine, in plenul Camerei Deputatilor, Guvernul Orban va fi fortat in luna ianuarie sa adopte ordonante de urgenta si sa convoace Parlamentul in sesiune extraordinara pentru fiecare OUG in parte", a scris Raluca Turcan pe Facebook.Totodata, ea a facut un apel la parlamentari sa sustina retrimiterea legii la comisii."Fac un apel catre parlamentarii care au respins legea de abilitare a Guvernului ca maine sa sustina retrimiterea legii la comisii si corectarea unui demers politic greu de inteles, in conditiile in care Romania si romanii au nevoie de un guvern care sa munceasca", a subliniat Turcan.Vicepremierul mai afirma ca in ianuarie sunt foarte multe proiecte pe care romanii le asteapta, iar incercarea parlamentarilor de a bloca activitatea Guvernului arata o lipsa de responsabilitate."Reamintesc faptul ca premierul Orban a solicitat oficial conducerii Parlamentului sa fie activitate parlamentara pana in data de 31 decembrie, astfel incat sa putem finaliza Legea Bugetului pentru anul 2020.Este greu de acceptat ca au schimbat procedura parlamentara peste noapte doar ca sa puna bete-n roate Guvernului. Mai exact, in loc sa dea votul in Comisia Juridica (unde putea fi majoritate pentru legea de abilitare), au reunit doua comisii (Juridica si cea de Buget) ca sa spulbere functionarea majoritatii parlamentare.In ianuarie sunt foarte multe proiecte pe care romanii le asteapta. Incercarea parlamentarilor de a bloca activitatea guvernului frizeaza lipsa de responsabilitate sau necunoasterea Constitutiei. Guvernul Orban va munci toata luna ianuarie, fie ca-si doreste sau nu Parlamentul, si va da ordonante de urgenta daca situatia nu se corecteaza", a conchis Raluca Turcan.I.O.