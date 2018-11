PSD a decis noile propuneri pentru Transporturi si Dezvoltare: Mircea Draghici si Olguta Vasilescu

LIVE TEXT

social democratii le-au cerut lui Paul Stanescu si Lucian Sova demisiile de onoare

Am hotarat azi cele doua nominalizari: pentru Ministerul Dezvoltarii Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.

Asadar, cu unanimitate de voturi s-a stabilit ca Lia Olguta Vasilescu sa fie nominalizata pentru Ministerul Dezvoltarii, iar Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.Urmeaza acum ca cele doua propuneri sa fie trimise catre presedintele Klaus Iohannis.Intrebat ce vor face social democratii daca presedintele Iohannis nu accepta noile propuneri, Liviu Dragnea a spus ca "o sa actionam constitutional. Daca presedintele va sari iar cu picioarele pe Constitutie ne vom intalni si vom vedea ce vom face".Ramane insa de vazut ce va face seful statului, pentru ca Iohannis a refuzat marti cererile de revocare pentru Paul Stanescu de la Ministerul Dezvoltarii si pentru Lucian Sova de la Ministerul Transporturilor, astfel ca in acest moment cei doi sunt inca in functie.Liviu Dragnea a anuntat insa in cadrul CEx de azi social democratii le-au cerut celor doi sa isi dea demisia de onoare.- Intrebata de ce s-a abtinut la votul pentru plecarea lui Paul Stanescu din Guvern, Viorica Dancila a declarat ca "aceasta a fost optiunea mea, dar trebuie sa respect votul CEx".- Liviu Dragnea a anuntat ca in cadrul CEx- Intrebat ce vor face social democratii daca presedintele Iohannis nu accepta noile propuneri, Liviu Dragnea a spus ca "o sa actionam constitutional.".- Viorica Dancila a fost intrebata de ce este Lia Olguta Vasilescu buna pentru mai multe ministere: Munca, Transporturi, Dezvoltare."Am observat ca nu conteaza ce competente cred eu ca are o persoana, ci ce crede presedintele Romaniei. Am propus-o Lia Olguta Vasilescu pentru Ministerul Transporturilor pentru ca am vazut ca e foarte implicata. De ce acum la Dezvoltare? Daca nici un fost primar nu e calificat pentru acest post, atunci cine?", a fost raspunsul Vioricai Dancila.- Lia Olguta Vasilescu spune ca si-a dorit sa fie numita la Ministerul Transporturilor pentru ca stia ca este nevoie de un om care sa miste lucrurile."Astazi mi-am predat mandatul. Am luat posibilitatea sa nu fiu numita la ministrul Transporturilor, dar mi-am dorit acest lucru pentru ca stiam ca acolo este nevoie de un om care sa miste lucrurile. Consider ca in acesti 2 ani de zile am finalizat aproape in totalitate programul de guvernare", a spus Lia Olguta Vasilescu.- Premierul Viorica Dancila anunta propunerile PSD pentru Dezvoltare si Transporturi.In unanimitate am hotarat acest lucru, avand in vedere atat experienta Olgutei Vasilescu in domeniul dezvoltarii, dar si experienta lui Mircea Draghici in domeniul transporturilor", a declarat Viorica Dancila.- Sedinta CEx s-a incheiat., anunta Digi24.- Intrebat daca presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia in momentul in care a refuzat revocarea ministrului Dezvoltarii, Paul Stanescu, si pe cea a ministrului Transporturilor, Lucuian Sova, Toader a spus ca "despre incalcarea Constitutiei vorbeste doar CCR. Noi cel mult ne putem da cu parerea. Am si eu o parere, dar nu v-o spun eu aici".- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a iesit de la sedinta CEx. El a precizat ca a venit pentru a spune care este solutia legala pentru a iesi din aceasta situatie."Eu am venit cu o solutie justificata pe lege. Nu imi permit sa fac propuneri. Eu am spus, legal, juridic, care este solutia pentru a iesi din aceasta situatie", a declarat Toader.- Surse citate de Realitatea Tv anunta ca in CEx s-a decis ca Lia Olguta Vasilescu sa fie propusa pentru sefia Ministerului Dezvoltarii, iar Mircea Draghici pentru portofoliul Transporturilorin privinta remanierii guvernamentale."L-am rugat sa vina ca sa ne lumineze, sa ne spuna care e calea de urmat in aceasta situatie inedita", a declarat presedintele PSD, intrebat de ce participa la sedinta CExN al partidului ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Chestionat daca PSD va reclama vreun conflict constitutional pe tema remanierii, liderul PSD a raspuns: "De-aia avem un ministru al Justitiei foarte bun"., fara sa spuna de ce a fost chemat."Am promis ca la 17.00 sunt aici", a spus acesta, la sosire, informeaza Mediafax. Intrebat daca presedintele Klaus Iohannis mai poate refuza propunerea Liei Olguta Vasilescu ca ministru, acesta a spus ca se gandeste si va raspunde dupa sedinta.- La sedinta CEx a sosit si premierul Viorica Dancila, dar nu a vrut sa faca nicio declaratie.Totodata, liderul PSD a spus ca se delimiteaza de declaratiile facute de Ilan Laufer.- Lia Olguta Vasilescu discuta cu Liviu Dragnea inaintea sedintei CEx. Potrivit unor surse citate de Realitatea Tv, liderul PSD nu o vrea la Ministerul Dezvoltarii.Marti, presedintele Klaus Iohannis a refuzat numirea Liei Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe cea a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii Seful statului a precizat, intr-o declaratie de presa, ca este nevoie de ministri care performeaza foarte bine si a cerut Guvernului sa vina cu noi propuneri pentru cele doua ministere.Lia Olguta Vasilescu ramane astfel in afara Guvernului, pentru ca seful statului a acceptat revocarea ei de la Ministerul Muncii.In schimb, Paul Stanescu ramane in fruntea Ministerului Dezvoltarii, iar Lucian Sova la Ministerul Transporturilor, pentru ca Iohannis a refuzat revocarea lor din functii pana cand Guvernul va face alte nominalizari.